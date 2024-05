SOTTOMARINA - Sottomarina, la bomba d'acqua con mareggiata "mangia" la sabbia, in spiaggia compare il maxi gradino. Dopo la tempesta è tornato il sole.

Ieri, venerdì 18 maggio, in spiaggia a Sottomarina sono comparsi i primi bagnanti dopo la bomba d'acqua che la sera precedente ha colpito il Veneto.

Il nubifragio e la mareggiata hanno "mangiato" la sabbia nel tratto verso la diga a sud del Brenta. Alcuni bagnanti hanno fotograto il maxi gradino. Ma già ieri, in ogni caso, la vita in spiaggia è tornata alla normalità, con i trattori che hanno rimesso in sesto l'arenile dopo la tempesta.