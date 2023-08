JESOLO - CAORLE - Holi, il Festival dei colori più famoso d'Italia, sbarca sulle spiagge di Caorle e Jesolo. "Welcome to the land of colors", questo il nome del summer tour 2023, partito con successo inanellando un sold out dopo l'altro, raggiungerà nel fine settimana il litorale veneto, approdando prima a Caorle e poi Jesolo, le spiagge simbolo della movida. Sabato l'Holi va in scena al Double Flavor Festival, sulla spiaggia della Madonnina, una tappa storica che ha sempre registrato il tutto esaurito fin dal suo esordio. Dalle 15 alle 19.30 si balla coi piedi sulla sabbia dorata tra le note della selezione musicale di deejay Andrea Martini, Bruce Blayne e Edoardo Pontecorvi, alternati dai famosi countdown vocali per ritmare i lanci delle polverine colorate. Il giorno dopo, un'altra emozionante tappa arcobalenica colorerà il litorale.

MAGIA

Domenica 13 agosto, tutti a Jesolo. L'appuntamento è sulla spiaggia di Piazza Brescia: dalle 15 fino a mezzanotte il popolo degli holi lovers potrà vivere la magia del festival dei colori tra le sue note di gioia e spensieratezza per un divertimento senza fine. L'evento è in collaborazione con King's Club, Lobby Agency e il Comune di Jesolo.

«L'Holi in spiaggia spiegano gli organizzatori Fabio Lazzari e Marco Bari - è da sempre uno spettacolo mozzafiato. Si balla in riva al mare immersi tra mille colori dell'arcobaleno. Un'emozione unica ad alto impatto scenografico adatto a tutti, grandi e piccini».

La fama del festival è ormai nota anche se pochi sanno da dove derivi questo format che ha ispirato i due event manager. Durante la festa indiana denominata "Holi", interi popoli dei villaggi dell'India, Bangladesh, Nepal e Pakistan si lanciano sacchi di polverine colorate e gavettoni per celebrare la rinascita e l'amore e la definitiva sconfitta del male in favore del bene. La ricorrenza cade in primavera ed è portatrice di messaggi positivi universali, di amicizia, fratellanza e amore. «Il festival che abbiamo ideato - continuano gli organizzatori - è un veicolo per trasmettere i valori genuini di questa antica ricorrenza e soprattutto per manifestare l'anima solidale che ne sta alla base».

SOLIDARIETÀ

Fin dall'esordio del festival, 8 anni fa, Lazzari e Bari raccolgono infatti fondi per la Fondazione Fratelli Dimenticati che aiuta i bambini audiolesi di un villaggio in India. La Fondazione è una onlus di Cittadella che finanzia un progetto a Nandanagar, un villaggio nel nordest dell'India dove nel 2006 è stata istituita la Ferrando School, un istituto che accoglie bambini audiolesi con l'obiettivo di intervenire precocemente nella diagnosi e nella cura della sordità attraverso percorsi terapeutici.