JESOLO - Aveva lasciato la sua auto, una potente Bmw 320, ai lati di via La Bassa, di fatto in sosta giusto sulla riva del fiume Sile. Un parcheggio tutt'altro che agevole, con il rischio che l'automobile finisse in acqua. Lui è un 23enne di Treviso che ieri mattina, attorno alle 7, dopo aver trascorso la serata in città, ha imboccato via La Bassa, la strada sterrata che fiancheggia il fiume Sile. Ed è qui, per motivi che dovranno essere chiariti, che il giovane ha lasciato il mezzo. Fino a quando ha deciso, forse perché non riusciva a tornare indietro, di chiedere aiuto. Ripercorsa la strada a piedi, il ventitreenne ha incrociato un'ambulanza chiedendo appunto assistenza al personale sanitario.

NOTTE BRAVA

Evidentemente però in un modo troppo brusco, tanto da diventare successivamente aggressivo. Da ciò l'allarme ai Carabinieri e anche ai vigili del fuoco. Intervenuti sul posto, gli uomini dell'Arma hanno avviato gli accertamenti del caso, anche perché dai primi riscontri pare che l'uomo si sia messo alla guida sotto l'effetto dell'alcol. Lui, in attesa delle varie operazioni, sarebbe risalito in auto addormentandosi con il motore acceso. L'intervento dei pompieri ha permesso di rimuovere in sicurezza l'auto. Sempre ieri mattina, i vigili del fuoco sono poi dovuti intervenire per un incidente stradale avvenuto lungo via Roma destra, all'altezza della Pista Azzurra, dove una potente Bmw, guidata da un trentenne della zona, è uscita di strada abbattendo un cartello stradale.

Lievi le ferite per il guidatore. Il fine settimana è stato caratterizzato della viabilità, con lunghe code in via Roma destra. Per quanto riguarda gli eccessi notturni, sabato mattina gli agenti della Polizia locale hanno soccorso in via Verdi due ragazze straniere in stato confusionale dopo una notte di abuso di alcol e droga.