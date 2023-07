JESOLO - A Jesolo per trascorrere il sabato notte con un coltello in tasca. Forse l’arma gli serviva “solo” per sentirsi più sicuro, di certo non ha fatto i conti con l’attività di prevenzione messa in atto dagli agenti della Polizia locale che, in quest’ultimo periodo, hanno intensificato i controlli in città. A partire dall’autostazione di via Equilio, zona in cui recentemente si sono registrati degli episodi di tensione tanto che gli stessi autisti Atvo, al pari della stessa azienda che ha sollecitato in tal senso l’Amministrazione comunale, hanno chiesto più controlli. Ed è stata nell’ambito di questa attività che sabato sera, i vigili urbani hanno intercettato un 17enne, appena sceso da un autobus di linea, che si mostrava particolarmente nervoso. Sottoposto ai controlli di rito, il giovane è risultato in possesso di un coltello. Per questo è stato denunciato per detenzione di strumenti atti a offendere. I controlli nell’autostazione sono continuati per tutta la serata e gli agenti sono riusciti a sequestrare una ventina di grammi fra hashish e cocaina. Notevole l’attività di accertamento anche nel resto della città, soprattutto nell’area di piazza Mazzini uno dei punti più “caldi”. Sul fronte del rispetto del regolamento comunale che vieta la detenzione e il consumo di alcolici nelle aree pubbliche, gli uomini del comandante Claudio Vanin hanno comminato 8 sanzioni da 200 euro. In questo contesto è stata segnalata la presenza, un po’ in tutta la città, di persone che hanno decisamente esagerato con l’alcol, una delle quali è stata bloccata e sanzionata per ubriachezza molesta. Nei suoi confronti è scattato anche il daspo urbano. Altri due daspo, con relative sanzioni, sono stati applicati a due mendicanti per accattonaggio molesto. Lungo la ztl serale gli agenti hanno anche incrociato dei venditori abusivi, tutti sanzionati mentre la merce è stata sequestrata.

VIABILITÀ

Massimo anche l’impegno per quanto riguarda i controlli stradali. Gli agenti per tutta la notte hanno presidiato i punti nevralgici della viabilità cittadina. Cinquantuno i veicoli controllati, una sola patente di guida ritirata per guida in stato di ebbrezza a un neopatentato. Quello appena concluso è stato l’ennesimo fine settimana di grandi presenze a Jesolo, soprattutto con tantissimi giovani arrivati ancora una volta in massa nonostante la chiusura di 7 giorni della discoteca Il Muretto per i fatti dello scorso 3 luglio. «È stata una notte relativamente tranquilla – commenta il sindaco Christofer De Zotti – soprattutto a fronte delle tante presenze registrate. Ci sono state varie segnalazioni ma non ci sono stati eccessi particolari. I provvedimenti attuati stanno funzionando, tutti devono capire che la nostra è una città ospitale ma non possiamo tollerare eccessi». Per la sicurezza stradale la Prefettura ha attivato un dispositivo sull’intero territorio metropolitano, coinvolgendo la polizia su Jesolo, Chioggia e Portogruaro: identificate più di 250 persone e controllati circa 50 veicoli.