Venezia. Movida violenta, scatta la rissa in campo Bella Vienna poi spunta il coltello: panico tra i presenti

VENEZIA - Rissa in campo Bella Vienna a Rialto la notte tra sabato e domenica. Il momento di panico è scattato intorno all'una quando i negozianti hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto la polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni, qualcuno avrebbe tirato fuori il coltello e sarebbe stata ferita una persona. Fortunatamente pare senza gravi conseguenze.

Non solo. Secondo alcuni testimoni, nel corso della serata ci sarebbero stati più episodi in cui sono volati pugni, botte, calci e spintoni. Sono stati gli agenti della polizia locale a riportare l'ordine. Si tratterebbe di una rissa tra italiani e stranieri, ma la dinamica dei fatti è ancora tutta da confermare. Tante le persone in campo Bella Vienna al momento dell'accaduto, in un sabato sera di movida finito in rissa.