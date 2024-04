JESOLO - Sciare con vista mare. Un sogno che a Jesolo verrà realizzato. Per l'esattezza sabato 25 maggio, direttamente in piazza Mazzini, dove s'indosseranno scarponi, casco e sci per scendere lungo due piste destinate sia allo sci alpino che a quello nordico. Ma con una precisazione fondamentale, soprattutto dopo le immagini "fake" rimbalzate negli ultimi giorni su varie pagine social: ovviamente non ci sarà la neve, tantomeno quella artificiale. La pista sarà di colore verde, lunga una trentina di metri, e, soprattutto, sarà realizzata interamente in plastica riciclata a zero impatto ambientale.

MATERIALE RICICLATO

L'idea è di Energiapura, brand conosciuto per vendere soltanto capi d'abbigliamento sportivi nati da materiali riciclati e riciclabili a loro volta e che a Jesolo riunirà oltre 160 sciatori dagli 8 ai 16 anni, eleggendo i migliori atleti dell'anno, tenendo conto delle classifiche di tutte le principali gare italiane. L'evento, arrivato alla diciottesima edizione, lo scorso anno è stato organizzato a Plan de Corones, in Alto Adige, con oltre 700 partecipanti e 20 sci club premiati. Quest'anno, per la prima volta, la scelta di Jesolo, portando fronte mare la possibilità di far conoscere gli sport invernali in una città balneare eletta Città europea dello sport nel 2025. E non solo. A fare da filo conduttore è anche l'attività sul fronte della sostenibilità ambientale, tanto che la scelta di Jesolo è legata alla seconda tartaruga nel riconoscimento di "Comune Plastic Free" grazie alle iniziative per un uso responsabile della plastica e di rispetto ambientale.

SCI "QUATTRO STAGIONI"

Ma questa sarà anche l'occasione per parlare di futuro con l'opportunità di praticare uno sci "quattro stagioni" senza limiti di zona o meteo. In attesa delle Olimpiadi invernali 2026, ci sarà poi la partecipazione di Fondazione Cortina. Le piste, realizzate con materiale sintetico, permetteranno sia l'approccio per i principianti con l'assistenza e guida di maestri, sia la discesa con curve di varie ampiezze per chi già è in grado di sciare. Il materiale plastico della pista ha un'alta scorrevolezza e quindi, con un basso attrito, permette evoluzioni e discese senza difficoltà.

SFILATA DI SCI CLUB

«A Jesolo arriveranno i principali sci club italiani spiegano gli organizzatori Tecnici, maestri di sci e allenatori, insieme a un importante parterre di ospiti d'eccezione del mondo dello sci, nazionali e internazionali. Sarà una giornata di grande festa per dare valore alla continuità delle performance, all'impegno e alla passione espressi durante tutto l'anno». Durante Energiapura Series 2024 verrà evidenziato inoltre l'impegno dell'azienda verso pratiche eco-friendly, prime tra tutte l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio. Proprio per questo motivo le tute celebrative, premio per gli atleti più meritevoli, sono realizzate a partire da bottiglie di plastica riciclata: non solo simbolo dell'eccellenza sportiva, ma anche di una filosofia responsabile e sostenibile. Sempre in piazza Mazzini, verrà allestito il villaggio espositivo.