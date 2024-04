JESOLO - Fine settimana al mare: 50 mila le persone arrivate in città nel weekend. Il dato è confermato dall’Amministrazione comunale in base alle rilevazioni dei collegamenti con le celle telefoniche. Nonostante il maltempo di sabato la città ha confermato il suo appeal, favorito anche agli eventi organizzati per l’intero fine settimana. Al Palazzo del turismo è andato in scena il trofeo Città di Jesolo di ginnastica artistica femminile con le migliori nazionali al mondo in gara e il podio conquistato dall’Italia. Un migliaio, tra sabato e ieri, le persone che hanno assistito alle gare. A Jesolo Paese si è svolta invece la Festa di Primavera che per tutto il weekend ha animato il centro storico con bancarelle, mercatini, concerti, laboratori didattici ed esibizioni sportive. Migliaia ieri le presenze tra le vie con tantissime famiglie presenti e molti commercianti che hanno deciso di tenere aperte appositamente le proprie attività. Buoni i riscontri anche sabato sera, soprattutto in piazza della Repubblica, dove i locali della zona hanno aperto vari punti ristoro frequentati fino a tarda serata dai molti giovani nonostante le temperature non fossero proprio primaverili.

BILANCIO

«Nonostante il meteo non sia stato molto dalla nostra parte – commenta il sindaco Christofer De Zotti – la città ha vissuto un altro fine settimana con buone presenze. Abbiamo avuto buoni riscontri per gli eventi allestiti al Lido e ancor di più a Jesolo Paese con la Festa di Primavera che ha richiamato molte famiglie. Questo evento è la rappresentazione delle potenzialità che ha il centro storico, ormai sempre più contenitore di eventi in grado di generare presenze». Da ricordare che in questo fine settimana sono stati circa 60 gli hotel aperti, con un’occupazione media del 50%. «Le presenze di questi giorni – prosegue De Zotti – sono comunque un ottimo segnale se guardiamo in prospettiva, c’è molta attesa per il corso della stagione e le prenotazioni non mancano. Per il prossimo fine settimana saranno aperti un centinaio di hotel mentre la stagione partirà ufficialmente con il 9 maggio in concomitanza dell’Ascensione che aprirà le ferie per l’area germanica».

ALBERGHI

In scia pure le considerazioni di Pierfrancesco Contarini, presidente dell’Associazione jesolana albergatori: «Il meteo in questi giorni non ci ha aiutato – dice – ma ci sono stati comunque degli arrivi da non trascurare. Il prossimo fine settimana, con la festa del 25 aprile e poi del Primo Maggio, si preannuncia molto interessante, le richieste non mancano».

Già da ora per l’estate imminente le strutture ricettive sono occupate per il 50% della capienza con la parte del leone recitata come da copione dal mercato tedesco e austriaco e performance soddisfacente da parte del turismo targato Europa dell’Est. Grande attesa per il prossimo 5 maggio per l’Ironman, manifestazione sportiva internazionale che conta già 3mila iscritti provenienti da tutto il mondo che di fatto apre alla grande l’intera stagione.