JESOLO - "DoD Drink or Drive?". Che, tradotto, significa "o bevo o guidi". Parte il prossimo lunedì l'App che rivoluzionerà il rapporto con l'alcol di chi dovrebbe mettersi alla guida dopo aver bevuto, al quale verrà così offerta la possibilità di rientrare a casa in completa sicurezza, evitando rischi per se stesso e gli altri.