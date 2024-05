JESOLO - Rinforzi in arrivo su tutti i comuni balneari della costa veneta. E controlli accurati per prevenire episodi di mala-movida. E' la rassicurazione data ieri dal prefetto Darco Pellos alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura a Venezia. Con la stagione praticamente al via, quella di ieri è stata una riunione particolarmente sentita. Affrontati i temi relativi alla gestione della sicurezza per quanto riguarda l'intrattenimento, la prevenzione dell'abusivismo e la pianificazione delle misure a tutela di cittadini e turisti.

TAVOLO IN PREFETTURA

Oltre al prefetto, alla riunione hanno partecipato anche il questore Gaetano Bonaccorso, il comandante provinciale dei carabinieri Nicola Conforti, quello della Finanza Giovanni Salerno, il comandante della polizia locale Marco Agostini, oltre al sindaco di Chioggia Mauro Armelao, il vicesindaco di Cavallino-Treporti Francesco Monica, il vicesindaco di San Michele al Tagliamento Pier Luigi Grosseto, l'assessore di Caorle Mattia Munerotto, Lucas Pavanetto presidente del Consiglio comunale di Jesolo presente con il comandante della Polizia locale Claudio Vanin. Nel corso della riunione sono state definite le strategie di intervento a tutela della sicurezza pubblica, modulate, in linea con gli anni precedenti, attraverso un piano straordinario e coordinato di controllo del territorio.

RINFORZI NEGLI ORGANICI

In particolare è stato ribadito che il numero degli aggregati estivi delle forze dell'ordine che operano nel territorio sarà uguale a quello degli anni scorsi. «E questa per noi commenta Roberta Nesto, sindaca di Cavallino-Treporti e presidente della Conferenza dei sindaci della costa veneta è un'ottima notizia perché in questo modo sarà possibile potenziare il controllo di tutti i nostri territori. Ovviamente ci auguriamo che i primi aggregati arrivino il prima possibile». Nel caso di Jesolo è stata assicurata la massima attenzione per i luoghi di aggregazione giovanile come piazza Mazzini e la zona dell'autostazione (dove nei giorni scorsi un 16enne è stato aggredito da dei coetanei, due dei quali subito individuati dalla Polizia). «In piazza Mazzini assicura il sindaco Christofer De Zotti ci saranno controlli interforze e non solo. È confermata la chiusura degli accessi al mare di questa zona». Sempre in piazza Mazzini ci saranno degli steward che inviteranno i giovani a comportamenti decorosi, segnalando eventuali situazioni di criticità. Nella zona dell'autostazione saranno predisposti servizi anti-droga specifici. Il Comitato ha affrontato i temi legati ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, di competenza dell'autorità marittima, a tutela dell'incolumità dei bagnanti e dei subacquei e nell'ambito dei controlli mirati sulle imbarcazioni da diporto. Anche quest'anno, in modo da evitare i ripetuti controlli sulle barche da diporto, sarà adottata la misura dell'applicazione del "bollino blu".