SAN DONÀ - «Da Donazzan grave pressappochismo sul video fake del Fentanyl». La consigliera regionale e comunale del Pd Francesca Zottis punta l'indice contro l'assessore regionale Elena Donazzan, che nei giorni scorsi ha lanciato l'allarme dopo aver ricevuto il video già circolato da giorni in Rete, con tre giovani in preda alle convulsioni nascosti dietro i bus dell'Atvo all'autostazione di San Donà. Immagini, però, che non hanno trovato riscontri. Né dal sindaco Alberto Teso che ha compiuto una verifica con le forze dell'ordine, né dall'Ulss 4 che non ha riscontrato casi nel Veneto orientale. Anche il pedagogista Marco Pasqual di San Donà, che ha inviato il video alla Donazzan, ha spiegato di avere qualche dubbio sulla sua autenticità e di aver interessato la Regione solo per senso civico. Potrebbe trattarsi, quindi, di una semplice bravata.

LA CRITICA

«L'assessore Donazzan ha commesso un grave errore di superficialità e pressappochismo attacca Zottis sulla vicenda del video fake girato a San Donà e che mostrava tre giovani in preda, a suo dire, agli effetti del Fentanyl. Sul fronte del sociale e della sicurezza siamo noi a denunciare le criticità reali, con atti depositati in Consiglio regionale e comunale. Ma in questo caso Donazzan, in piena foga da campagna elettorale, ha preferito giocare con la propaganda, invece di compiere il proprio dovere istituzionale. Donazzan aveva il compito di verificare la veridicità del video invece di diffonderlo, contribuendo così a lanciare allarmismo e discredito che ha danneggiato l'immagine di San Donà. Il compito dell'assessore in ogni caso è proporre interventi, a partire dalla formazione degli operatori con aggiornamenti costanti sulla tossicodipendenza. Servono più risorse per consolidare la rete di chi lotta contro questa piaga, non sparate a buon mercato e del tutto irresponsabili. Ringrazio chi nelle istituzioni sanitarie, sociali e scolastiche si sta impegnano ogni giorno su questo fronte».

L'AZIENDA DI TRASPORTI

In merito alle immagini anche Fabio Turchetto, presidente di Atvo, precisa di averle viste solo dai social. «Quella situazione non ci era mai stata segnalata spiega Turchetto - Se corrisponde al vero, va da sé che si alza il livello di preoccupazione e vanno fatti gli opportuni interventi da parte delle autorità. Aggiungo solo che da sempre prestiamo massima attenzione per garantire la sicurezza del nostro personale e dei nostri utenti, nei bus e nelle aree Atvo, a cominciare dalle autostazioni. Da tempo c'è una stretta collaborazione con le forze dell'ordine, a cui segnaliamo ogni situazione che meriti attenzione. Un'attenzione ripagata anche dai nostri utenti per i quali, secondo l'ultima indagine di "Customer satisfaction", i terminal di Atvo risultano sicuri per il 94% degli intervistati. Detto questo, ben venga ogni tipo di intervento, anche un presidio fisso delle forze dell'ordine in tutti i terminal, che possa aumentare il grado di sicurezza per tutti i cittadini».