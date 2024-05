Ubriachi al volante: sette patenti ritirate nel fine settimana

TRIESTE - Sette patenti di guida ritirate nel fine settimana. E' questo il bilancio dei controlli, effettuati in orario notturno, svolti dai Carabinieri di Aurisina per accertare l'eventuale abuso di alcolici. In particolare, dunque, sono state ritirate sette patenti ad altrettanti automobilisti, sorpresi alla guida di autovetture con tasso alcolemico superiore a quello consentito. Per cinque persone è scattata la denuncia, mentre per gli altri due si è proceduto con una sanzione amministrativa. Si tratta di tre giovani di trieste, tre provenienti dalla provincia di Udine e un 26enne di Gorizia. Per tutti, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente mentre le auto su cui viaggiavano sono state affidate a terze persone idonee alla guida. I controlli effettuati con l'etilometro hanno riscontrato tassi alcolemici in alcuni casi notevolmente sopra al consentito.

