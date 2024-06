Ragazzi dispersi nel Natisone. Lo strazio di chi ha assistito alla scena: «Quelle urla disperate, l'acqua li ha inghiottiti»

PREMARIACCO (UDINE) - «Urlavano, urlavano disperati, chiamavano aiuto, mentre l'acqua continuava a crescere e crescere».

Sono le testimonianze drammatiche di alcuni dei residenti della zona del Ponte Romano, a Premariacco, quando attorno alle 13.30 di ieri è scattata l'emergenza nell'area del fiume Natisone, dove l'alveo del corso d'acqua si restringe tra salti di roccia, canyon e fitta vegetazione.

L'allarme è stato lanciato dall'autista dello scuolabus che stava facendo servizio in zona e assieme a lui altri passanti hanno avvistato i tre ragazzi in difficoltà

L'arrivo dei vigili del fuoco è stato rapido, le squadre del comando provinciale di Udine si sono precipitate sul posto. Lampeggianti, sirene, l'elicottero del 118 che sorvola l'area, gente che si precipita a piedi per capire cosa sta succedendo e in molti iniziano a temere il peggio perché episodi del genere in passato si erano già vissuti. «Erano sulla riva, nello spiazzo della spiaggetta di ghiaia, poi improvvisamente come spesso accade l'acqua sale rapidamente, un metro e mezzo, due metri in mezz'ora, complici le piogge abbondanti che stavano interessando la zona; abbiamo visto i tre giovani che hanno provato a rifugiarsi sull'isolotto, hanno cercato di resistere abbracciandosi uno con l'altro per farsi forza e provare ad ancorarsi», raccontano i testimoni, ancora con i brividi e il terrore negli occhi.

Il tentativo disperato di salvarli



Il braccio della gru dell'autoscala dei pompieri viene teso dalla strada sovrastante, uno dei soccorritori nel cestello e il collega che si cala, provando a tendere delle fumi ai ragazzi, affinché cerchino di afferrarle. Ma l'impeto della corrente è crescente, ad un certo punto i ragazzi vengono trascinati via e poi inghiottiti dalle acque, spinti in direzioni diverse tra le rocce della forra sottostante. I pompieri provano a soccorrerli anche con gommoni e mezzi anfibi, seguono il corso del Natisone risalendolo ripetutamente da Orsaria, perlustrando palmo a palmo le sponde del fiume e la sua fitta vegetazione, sperando magari fossero riusciti ad aggrapparsi a qualche ramo. Niente. Più passano i minuti e le ore, mentre il temporale ritorna a folate sulla zona, e più le speranze di riuscire a recuperarli si riducono. Lo sanno bene i cittadini di Premariacco, che già in passato hanno vissuto situazioni del genere: sotto la corrente si formano dei mulinelli che risucchiano tutto. (D.Z.)