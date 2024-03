Rapina in villa, coppia legata e derubata da quattro banditi armati: dopo il colpo fuggono con 90mila euro

Rapina nel Chietino: coniugi legati e picchiati. In quattro hanno portato via denaro e gioielli. La rapina a mano armata si è verificata questa notte Fara Filiorum Petri, comune in provinia di Chieti.

Legati e rapinati nella villa

dove quattro malviventi con il volto coperto sono entrati in una villa e dopo aver immobilizzato, picchiato e legato i proprietari, un imprenditore settantenne e la moglie, hanno aperto la cassaforte e si sono impossessati di denaro e gioielli per 90mila di euro.

I quattro si sono poi allontanati facendo perdere le loro tracce. Uno dei rapinatori avrebbe agito armato di pistola. I coniugi hanno poi dovuto fare ricorso a cure mediche. Indagano i carabinieri.