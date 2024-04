SCHIO (VICENZA) - Un ragazzo vicentino di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto il responsabile di una rapina aggravata compiuta ai danni del negoziante di una tabaccheria a Magrè di Schio (Vicenza). Il giovane si trova ora nell'istituto penale minorile di Treviso, in attesa dell'udienza di convalida da parte del Gip del Tribunale per i minorenni. Durate la rapina alla tabaccheria, un giovane travisato con una sciarpa e un cappuccio si era fatto consegnare dal titolare, sotto la minaccia di un coltello, i 250 euro che era contenuto nella cassa. Dileguatosi in bicicletta era stato poi rincorso dallo stesso commerciante, che nella colluttazione era rimasto leggermente ferito: il malvivente era infine fuggito a piedi.

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Schio hanno consentito di risalire subito al presunto autore, arrestato poco dopo all'interno della sua casa, con addosso gli stessi vestiti descritti dalla vittima della rapina. Nell'abitazione sono stati anche sequestrati 32 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Lo stesso giovane ha consegnato spontaneamente ai militari un coltello, con una lama da 7 centimetri, che sarebbe stato utilizzato per la rapina.