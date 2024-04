Rapina in farmacia: tra i clienti scoppia il panico. Malvivente punta la pistola contro la commessa: «Dammi i soldi o sparo». In fuga con un bottino di tremila euro. C'è l'identikit

PAESE (TREVISO) - Quando il rapinatore, armato di pistola, ha varcato le porte della farmacia, tra i clienti è scoppiato il panico e i presenti si sono accalcati verso l'uscita, cercando di mettersi al riparo. Tra loro c'erano anche una mamma con la sua bambina, riuscite a scappare prima che il bandito puntasse l'arma dritta contro una delle farmaciste e le facesse raggelare il sangue dicendole: «Apri la cassa e dammi tutti i soldi che hai o sparo». La donna non ha opposto resistenza e ha consegnato al malvivente i tremila euro in contanti che aveva in cassa. Teatro dell'assalto, avvenuto oggi pomeriggio verso le 17 a Paese, la Farmacia Burlini di via Pravato.

Rapina in tabaccheria di viale Monfenera a Treviso, entrano indossando il casco e brandendo un coltello e portano via l'incasso. Un ferito

La ricostruzione

Il bandito, stando alle prime descrizioni un uomo giovane, forse un ragazzo, che parlava un italiano stentato, dalla carnagione olivastra, aveva il visto travisato da sciarpa e occhiali da sole. Indossava guanti e impugnava una pistola, da capire se vera o giocattolo, con la quale ha subito minacciato le farmaciste rimaste immobili dietro al bancone. Ricevuto il contante, il malvivente è fuggito a piedi. A Paese è subito arrivata una pattuglia dei carabinieri: ai militari dell'Arma le dipendenti della farmacia hanno fornito un primo identikit del rapinatore, immortalato da alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona, grazie alle quali gli investigatori stanno cercando di ricostruire il percorso di fuga.

La caccia all'uomo, insomma, è appena iniziata. La rapina di ieri segue quella di sabato scorso a Castelfranco, dove un altro bandito ha rapinato la Farmacia Monti di Borgo Treviso portando via mille euro in contanti.

Due rapine in poche ore

Quella di Paese è la seconda rapina in poche ore nella Marca dopo l'assalto al tabacchino di viale Monfenera a Treviso dove due banditi, armati di coltello, hanno assaltato il negozio di Tabacchi portando via 500 euro prima di fuggire a bordo di un motociclo.