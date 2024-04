Biden, Obama e Clinton, la villa dove abitarono è in vendita: ecco la casa dei presidenti e quanto vale

Tre inquilini di tutto rispetto hanno soggiornato tra le sue mura. Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton hanno abitato in questa villa che sorge a Georgetown, Washington, costruita intorno al 1891 e ora in vendita a un prezzo da capogiro.

La villa è in vendita su Sotheby's a 9,990,000 dollari. L'attuale proprietario ha acquistato la casa nel 1995 da Pamela Harriman, ambasciatrice degli Stati Uniti in Francia e membro di spicco del Partito Democratico.

I proprietari

Nel 1970 l'ex governatore di New York Harriman, acquistò la villa e «intrattenne l'élite sociale e politica di Washington», racconta l'agente Michael Rankin, «In seguito sposò la sua seconda moglie, Pamela, che divenne ambasciatrice in Francia, ed erano una coppia potente che intratteneva figure politiche di spicco tra cui presidenti, vicepresidenti e senatori degli Stati Uniti». Non sorprende quindi che figure importanti come Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton siano state ospitate qui.

La villa

Soffitti alti 4 metri, saloni con camino. E poi una sala della musica, un enorme soggiorno, la sala da pranzo che può ospitare comodamente grandi riunioni. La stanza è riccamente arredata e dispone di un ulteriore camino. Sul retro della casa si trova la cucina. C'è una grande isola centrale e la stanza si apre sulla zona colazione, dove le grandi finestre lasciano entrare la meravigliosa luce naturale. Le porte con pannelli in vetro accedono direttamente al terrazzo posteriore e al giardino. C'è anche la dispensa, un bagno di servizio e l'ascensore che accede a tutti i piani.

Le camere e la sala cinema

Salendo al piano superiore, si arriva alle tre camere da letto, tra cui la lussuosa suite principale. La grande camera è arredata con due caminetti, due cabine armadio e una terrazza coperta privata, accessibile solo dalla suite stessa. C'è un magnifico bagno privato, con doppio lavabo, una grande vasca da bagno e una cabina doccia, per un'esperienza simile a una spa. Al primo piano si trovano anche altre due camere da letto con camino e un ampio ufficio, sempre con camino, e un bagno. Al secondo piano si trovano altre due camere da letto, una con bagno privato interno e l'altra con accesso ad un'ampia sala giochi. Sempre su questo piano si trova la sala cinema con accesso al terrazzo. C'è anche un angolo cottura, lavatrice e asciugatrice e un bagno nel corridoio. Dal terrazzo, si arriva tramite scale, ad un'ulteriore area di intrattenimento con incredibili viste panoramiche su Washington. Il livello inferiore della residenza è ampio con una suite per il personale, lavanderia e deposito. Inoltre, ci sono due suite indipendenti per gli ospiti e/o il personale. All'esterno si trovano grandi giardini e un ampio parcheggio.