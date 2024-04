Banana, la buccia da strofinare sul viso: «Come il botox». La nuova tendenza su TikTok, cosa dicono gli esperti

Su Tiktok sta spopolando un nuovo trend tra gli influencer di tutto il mondo. Quest'ultima tendenza ha a che vedere con la cura e la bellezza della pelle: i tiktoker si filmano mentre si strofinano sul viso delle bucce di banana.

Alcuni di loro hanno provato il trucchetto con il frutto, ad esempio, Katie Jane Hughes una truccatrice di New York ha fatto sapere ai suoi 286mila follower che la sua pelle è subito sembrata più luminosa e "tirata" e assolutamente più liscia e levigata di quanto non lo fosse prima.

Ma questo "botox naturale" funziona davvero? Ecco che cosa ne pensano alcuni dermatologi.

Le parole degli esperti

La dottoressa Geeta Yadav ha postato un video su TikTok in cui commenta il trend delle "bucce di banana" e ha spiegato: «Non esiste integratore topico o alimentare che possa darti lo stesso effetto del botox quando lo inietti, tantomeno una buccia di banana. È vero che le scorze del frutto hanno proprietà antimicrobiche ma i benefici sono così piccoli che sarà improbabile notarli». Gli esperti sostengono che i piccoli benefici che si potrebbero ottenere dalle bucce di banana siano dovuti all'elevata quantità di antiossidanti presenti nel frutto. Taylor Bullock, dermatologo presso la Cleveland Clinic, ha aggiunto: «Non ci sono prove scientifiche che suggeriscano che strofinare una buccia di banana sul viso possa aiutare con rughe, occhiaie o infiammazioni. Gli antiossidanti sono composti che assorbono particelle dannose chiamate radicali liberi che possono causare stress e danni al DNA nel tempo e sono presenti in molti altri frutti come, ad esempio, i mirtilli».

I commenti social

Nonostante i benefici delle bucce di banana non siano comprovati scientificamente, gli utenti TikTok sembrano essere entusiasti del nuovo trend. Qualcuno di loro, sotto ai video delle influencer, ha fornito ulteriori consigli di bellezza "fai da te": «Mia nonna usava l'uovo sbattuto la sera e la buccia di banana o di mango la mattina... quella donna non aveva una ruga sul viso».