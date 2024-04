Eva Evans, morta a 29 anni la star di TikTok e di Amazon Prime. La sorella: «Il mondo sarà diverso senza di lei»

È morta a soli 29 anni Eva Evans, influencer e attrice conosciuta soprattutto su TikTok.

A dare la notizia la sorella Lila Joy, che con un post su Instagram ha annunciato la sua scomparsa: «La mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa ed esilarante Eva, la mia bellissima sorella, è morta». Sconosciute al momento le cause del decesso.

Il post della sorella

«Condividete questo post affinché arrivi a tutti quelli di cui ha bisogno. eri la mia famiglia ha ricevuto notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa, esilarante Eva, la mia bellissima sorella, è morta. Dopo 24 ore, mi trovo ancora in un ciclo costante di negazione e accettazione, quindi so quanto sarà incredibile e difficile elaborare questa notizia. Terremo una celebrazione di Eva questo prossimo martedì 23/4 di sera a Lower Manhattan. Per favore mandatemi un messaggio privato così posso avere un conto e condividere i dettagli. Vorrei avere Eva qui ora a cui fare riferimento perché avrebbe parole migliori e saprebbe dire quello che io non so. Sono breve, così possiamo pianificare i prossimi giorni, ma sentirete molto di più da me su quanto Eva sia importante per me e su quanto sarà diverso il mondo senza di lei. Tutto il mio amore, Lila». Queste le parole della sorella di Eva Evans, che con un post su Instagram ha voluto comunicare ai followers la morte della 29enne. La ragazza sembrava godere di buona salute e in passato non aveva manifestato problemi legati alla sua salute.

Eva Evans, chi era

Aveva solamente 29 anni Eva Evans, tiktoker, influencer e attrice, conosciuta soprattutto per la serie comica di Amazon Prime "Club Rat". Nata a Manhattan e cresciuta tra Brooklyn e i Caraibi, nel corso della sua carriera aveva collaborato con brand come Dior, Gucci, Nike e Apple, ottenendo la fama in particolare su TikTok, dove era seguita da oltre 300mila followers.