Alessia Marcuzzi ai David di Donatello, come era e come è diventata: età, altezza, figli, vita privata il gossip su De Martino e la carriera

Tutto è pronto per la 69esima edizione dei David di Donatello. Stasera in tv, venerdì 3 maggio, andranno in onda in diretta su Rai 1dalle 20.35 i Premi David di Donatello 2024.

David di Donatello 2024, stasera la premiazione su Rai1: conduttori, ospiti, candidati e nomination. Tutto quello che c'è da sapere

Saranno Carlo Conti e Alessia Marcuzzi a condurre la cerimonia di premiazione, che sarà anche trasmessa per la prima volta in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). In attesa di scoprire i nomi dei vincitori scopriamo qualcosa in più sulla conduttrice.

Alessia Marcuzzi chi è

Alessia Marcuzzi nasce a Roma l'11 novembre 1972 (ha 51 anni) è una conduttrice televisiva, attrice, imprenditrice ed ex modella italiana. La famiglia ha sempre vissuto nella nostra capitale dove Alessia frequenta il Liceo Linguistico, dove consegue il diploma.

Inizia la sua carriera televisiva a Telemontecarlo, dove esordisce con lo show Attenti al dettaglio nel 1991, per poi partecipare, nella stagione 1991/1992, al programma sportivo Qui si gioca, con José Altafini, nel quale, svolgendo il ruolo di valletta, forniva alcune statistiche del campionato di calcio in corso di svolgimento. Sullo stesso canale, dal marzo 1992 prende parte al programma per ragazzi Amici mostri e nella stagione 1992/1993 conduce insieme a Umberto Smaila il varietà Novantatré. Nel 1994 appare in Rai affiancando Gigi Sabani a Il grande gioco dell'oca su Rai 2.

La carriera: dalle foto senza veli alle trasmissioni tv

In quegli stessi anni passerà alla rete concorrente, a Mediaset, dove condurrà diverse edizioni del Festivalbar in onda su Italia1 e correva l'anno 1996. Nel 1998 e nel 2000 si butta in alcuni servizi fotografici senza veli e nel primo anno comparirà nella rivista Max, mentre nel secondo su Panorama. Dal 2006 al 2015 la vediamo timoniera in prima serata del famoso reality Grande Fratello e dal 2016 al 2019 all'Isola dei Famosi.

Da ricordare anche la sua conduzione de Le Iene. Nel 1999 recita nel film intitolato Tutti gli uomini del deficiente, e poi in diverse fiction tra cui Carabinieri e Così fan tutte. In quest'ultima ci resterà fino al 2012 e sarà la sua ultima esperienza in qualità di attrice. Nel 2019 conduce Temptation Island Vip.

L'addio a Mediaset

Il 30 giugno del 2021 saluta Mediaset. Attraverso un post su Instagram, aveva annunciato il suo abbandono dalla televisione. Si è infatti presa un anno sabbatico in cui ha potuto riflettere sulla sua carriera. Il motivo per il quale avrebbe lasciato l'azienda in cui è cresciuta, pare che sia legato a dei dissidi nati con i vertici. Tornata in tv nel 2023 con un programma tutto suo su Rai2 intitolato Boomerissima che ha riscosso un buon successo.

Vita privata

Della vita privata di Alessia Marcuzzi sappiamo molto: per qualche anno è stata legata al calciatore Simone Inzaghi dal quale è nato il suo primo figlio Tommaso. Poi la conduttrice inizia una storia d'amore con l'ex portiere del Chelsea, Carlo Cudicini, ma dopo 5 anni le loro strade si dividono. Poi la Marcuzzi ha avuto una liason con Pietro Sermonti e conduttore Francesco Facchinetti, con il quale ha avuto la sua seconda figlia, Mia.

Nel 2014 si sposa con Paolo Calabresi Marconi, importante produttore e imprenditore televisivo. Con una riservata cerimonia in Gran Bretagna, dove la coppia risiedeva, Alessia e Paolo si erano detti si. Nel gennaio 2023, la showgirl annuncia la fine del matrimonio e ad oggi si vocifera che sia legata al giovanissimo ballerino Jody Proietti, ma nessuna conferma (ne smentita) è arrivata.

Il gossip su De Martino

Nell’estate 2023 salta fuori un gossip clamoroso relativo a una presunta love story tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, dopo la separazione chiacchieratissima tra quest’ultimo e la sua storica compagna Belen Rodriguez. Le voci però rimangono tali e dai diretti interessati non arriva nessuna conferma. La Marcuzzi oggi sarebbe dunque ancora single.

L'attività di imprenditrice

Attualmente Alessia Marcuzzi è anche imprenditrice: ha lanciato nel 2012 la sua linea di borse la Marks & Angel (anzienda nella quale lavora anche il padre) e da qualche anno anche una linee di creme viso corpo che si chiama Luce by Alessia Marcuzzi.

I segreti del suo fisico

Alta 178 centimetri per un peso di 65 chili Alessia Marcuzzi ha una forma fisica invidiabile. La conduttrice romana è molto amata e seguita su Instagram e, ogni qualvolta, posti qualche contenuto, ecco che riceve una miriade di complimenti. Per essere sempre al top, però, non bastano solo le buone intenzioni. C’è bisogno di tanta fatica in palestra e di allenamenti specifici.

E su Instagram, la Marcuzzi svela l’ultima metodologia di allenamento che ha sperimentato: il Gyrotonic. Si tratta di un allenamento che agisce simultaneamente su articolazioni, muscoli, tendini e legamenti per mezzo di movimenti tridimensionali, eseguiti in modo circolare sotto controllo costante, con resistenze variabili e che coinvolgono tutto l’apparato muscolo-scheletrico. Viene svolto attraverso l’uso di un macchinario e Alessia Marcuzzi pare averne avuto un grande giovamento.