Questa è la stagione più “strana” degli ultimi anni. Temperature che già ad aprile raggiungono picchi quasi estivi ma non solo, visto che bisogna abituarsi anche al cambiamento di orario causato dall'ora legale. Contro la primavera che sta mettendo a dura prova anche la salute psicofisica, la dietà puo essere un'ottimo aiuto. Ecco gli alimenti consigliati.

Dieta, l'85% degli italiani segue un regime alimentare dedicato: uno “sportivo vero” su quattro scegli i cibi proteici, come il tonno in scatola

Le fragole

Secondo la nutrizionista Gemma Fabozzi, intervistata dall'Adnkronos in questa stagione è necessario consumare alimenti tipici di questo periodo, in particolare le fragole sembrano essere un'ottimo frutto per contrastare irritabilità e sbalzi d'umore: «Abbiamo ad esempio le fragole che ci aiutano, da un lato, a contrastare l'irritabilità e gli sbalzi di umore grazie al loro contenuto di calcio e bromo e, dall'altro, anche a mantenere la linea grazie al contenuto di iodio che funge da stimolo per il nostro metabolismo. Inoltre, sono ricche di vitamina C che può aiutarci per gli ancora presenti malanni stagionali. Innanzitutto è sconsigliato lavarle dopo aver eliminato il picciolo poiché aprirebbe una cavità all'interno della quale entrerebbero eventuali antiparassitari o altre sostanze che sono invece da rimuovere con il lavaggio stesso. È meglio comprarle biologiche e lavarle, prima di togliere il picciolo, con un solvente alcolico acido come ad esempio il vino rosso o il succo di limone:Sono gli unici in grado di rimuovere sostanze nocive eventualmente presenti.

Nelle donne in menopausa; per contrastare l'irritabilità data da sbalzi ormonali; in bambini ipereccitabili; come frutto a cena per agevolare il sonno; quando si ha un aumentato fabbisogno di vitamina C; in pazienti con problematiche reumatiche o infiammatorie». Uno spuntino goloso e salutare è composto da «fragole con 2-3 cucchiai di panna, rigorosamente montata fresca senza zucchero; fragole immerse in cioccolata fondente (80% o più) sciolta a bagnomaria; yogurt intero, granola di frutta secca e 2 fragole; frullato di kefir, mezzo avocado e 4-5 fragole».

Gli asparagi

Secondo Gemma Fabozzi, altro alimento importante nella tavola degli italiani è l'asparago, che grazie alle sue proprietà nutritive da molta energia e stimola il sistema nervoso: «Gli asparagi, vitalizzanti, energizzanti e tonici nervini. Stimolano la funzione del surrene e aumentano la risposta adrenergica: per questo sono adatti alla stagione primaverile, la stagione del risveglio. Gli asparagi sono ricchi di calcio, magnesio, potassio, ferro e fosforo. Inoltre, il loro contenuto in zinco e vitamina C li rende alleati utili per il sistema immunitario. Si possono mangiare crudi, utilizzando solo la parte apicale più tenera nelle insalate, oppure lessi e conditi olio e limone o, ancora, direttamente cotti in padella senza lessarli, con olio ben caldo e cipolla se si vuole potenziare l'azione diuretica. Inoltre sono importanti dopo attività fisica e sudorazione, per reintegrare la perdita di liquidi e sali.Gli asparagi si possono mangiare insieme a uova, ricotta, pasta e riso. Da evitare l'abbinamento con carne e pesce».

Gli agretti

Gli agretti anche sono un altro alimento ricco di minerale che cosi come gli asparagi, Gemma Fabozzi ritiene importante: «Gli agretti, ricchi di minerali tra cui spicca il magnesio, importantissimo per il sistema nervoso ed elettroliti che hanno una grande azione remineralizzante. Sono diuretici, depurativi e anche ricchi di ferro. Si possono cucinare lessi, condendoli poi con olio e limone, oppure in padella, con olio e aglio».

Idratarsi

Infine conclude nell'intervista Gemma Fabozzi che è fondamentale idratarsi, non solo bevendo il giusto quantitativo d'acqua ma anche consumando per ogni singolo pasto verdura ricca di acqua. Aggiunge anche che è necessario consumare anche dei grassi buoni come olive e frutta secca.