Vicenza. Ossa ritrovate in un bosco, a fianco c'erano un paio di occhiali e un rossetto

VICENZA - Indagini sono in corso nel vicentino dopo il ritrovamento di alcune ossa in una zona boschiva a Valdastico, accanto alle quali è stato trovato anche un paio di occhiali e un rossetto. Sul posto - scrive il Giornale di Vicenza - sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno raccolto il materiale per avviare gli accertamenti.

Il ritrovamento è stato fatto da tre escursionisti, mercoledì scorso, appassionati di ricerche in zone storiche. Nell'area avvenne, tra il 30 aprile e il 2 maggio 1945, la strage di Pedescala, in cui morirono 63 persone per mano dell'esercito tedesco e dei fascisti italiani. Dopo aver trovato i resti e gli oggetti hanno avuto dei dubbi sul fatto che potessero essere resti umani e hanno chiamato il 112. Le ossa sono state sequestrate dagli uomini dell'Arma e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria, per essere analizzate da un consulente o un patologo, per capirne l'origine.