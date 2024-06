SAN PIETRO IN GU (PADOVA) - «Non ho niente da dire, qui sanno già tutti quello che è accaduto, grazie». Poche parole riferite dalla porta di casa distante una decina di metri dal cancello chiuso da una pesante catena in acciaio. Parole che indicano come sia ancora comprensibilmente provata la pensionata 77enne che a metà del pomeriggio di mercoledì scorso, nella sua abitazione di via Tasca, zona centrale del paese, si è vista puntare un coltello alla gola e derubare di contanti e preziosi. Tra questi anche la fede nuziale. Ad agire sono stati due uomini sulla trentina. Non è noto l'ammontare del bottino, ma l'ammanco materiale non è nulla in confronto a quello che l'azione criminale ha generato nella signora e nella collettività, incredula dell'accaduto.

Rapinata in casa, pensionata minacciata con un coltello

Un episodio che mina sempre di più la fiducia tra le persone. Fiducia che la pensionata ha ancora, o aveva. Così quando al campanello di casa hanno suonato i due, erano le 16.30, è andata a sentire che cosa volessero. I due uomini le hanno chiesto una semplice indicazione stradale. Dove fosse una via che poi a San Pietro in Gù non esiste nemmeno. Stratagemma per capire quale fosse la situazione della famiglia. Quando la pensionata ha risposto di non conoscere dove fosse la strada, le hanno chiesto se ci fosse qualcuno in casa che poteva saperlo. La donna - ma lo avrebbe fatto chiunque - ha risposto di essere da sola. Mai avrebbe pensato che proprio quello era il particolare che serviva ai due per mettere in atto l'azione criminale. I due se ne sono andati salutando e ringraziando per la cortesia. Un gesto di educazione da parte della pensionata che è ritornata tranquillamente in casa a svolgere le sue faccende quotidiane. Pochi minuti dopo, una decina non di più, l'impensabile. La signora si è ritrovata dentro l'abitazione due persone. Una l'ha afferrata immobilizzandola e puntandole alla gola un coltello. Le ha detto di non gridare e si è fatto rivelare, sotto la minaccia della lama, dove fossero soldi e gioielli. L'altro malvivente li recuperava e controllava un po' ovunque nelle varie stanze dell’abitazione. Interminabili momenti di profondo terrore. Non paghi di quello che avevano arraffato, i due prima di andarsene hanno preso dall'anulare della mano sinistra anche la fede nuziale, ricordo del marito che non c'è più. Ottenuto quanto volevano, se ne sono andati facendo perdere le loro tracce. La signora ha trovato la forza di chiedere aiuto e sono scattati i soccorsi con l'intervento dei carabinieri. Le indagini sono in pieno svolgimento.