SAN MICHELE - Ombrelloni e lettini gratis per tutti per il ponte del Primo maggio: è il regalo di Bibione per salutare l'estate e archiviare il freddo dell'inverno. Sulla spiaggia veneta, la più ampia d'Italia, sono 18mila gli ombrelloni e 36.500 i lettini appena "messi a dimora": saranno liberamente fruibili da coloro che decideranno di passare un paio di giorni, o semplicemente qualche ora, in riva al mare. «Attenzione però ai bagni - sottolineano gli operatori - La spiaggia e le attrezzature sono fruibili gratuitamente, ma non il salvamento e altri servizi che saranno attivi dall'11 maggio». Per la prima volta è stata impiegata una tecnologia con GPS per "rifare" il litorale. Una spiaggia, quella di Bibione, realizzata in tempi rapidi e quest'anno anche con particolare precisione grazie alla speciale "macchina battipalo" guidata da un sistema GPS che esegue il progetto di allestimento caricato sul software. Un aiuto di un certo peso se si considera che la concessione di Bibione Spiaggia (la società che gestisce la quasi totalità del litorale) raggiunge i 430mila metri quadri. Numeri importanti a cui si aggiungono, solo per fare un esempio tra i più virtuosi, i 18 km di passerelle in legno per raggiungere il proprio ombrellone con facilità, a piedi e in carrozzina.

PREVISIONI POSITIVE

Clima ottimista tra gli operatori. Gli eventi sportivi di inizio stagione l'evento più cool del beach volley, la Beach Volley Marathon, è in arrivo già il 10 maggio fanno sentire la loro forza anche sulle prenotazioni, in particolare nei villaggi e campeggi. Le agenzie di affittanze per gli appartamenti oltre 10mila quelli gestiti dalla Abit di Bibione - sono a pieno regime e non accenna a diminuire il trend della vacanza in libertà, soprattutto per le famiglie numerose e i gruppi di amici. Villetta con giardino e piscina è l'obiettivo, ma anche un appartamento con ampio terrazzo rimane decisamente ambito. «Hotel attivi al 50 per cento - fanno sapere dall'Alba, l'associazione di categoria - Per l'apertura totale delle strutture si dovrà attendere ancora qualche giorno, ovvero la festività dell'ascensione (per i Paesi tedeschi, quest'anno sarà il 9 maggio). Intanto le prenotazioni in albergo registrano un +5% rispetto allo stesso periodo nello scorso anno».

I CAMPEGGI

«Abbiamo già aperto il campeggio Capalonga e il litorale antistante - spiega Lello Sartori, presidente di Bibione Mare, concessionaria a Pineda - Anche al Porto abbiamo già i servizi a regime». «Dopo la prima apertura della spiaggia antistante il capalonga - gli fa eco Lorenzo Braida, direttore di Bibione Mare - Apriremo il bagno Seven il 4 maggio per poi andare a regime l'11 con tutto il litorale». Quest'anno gli eventi sportivi continueranno fino a inizio novembre, proprio nell'ottica di destagionalizzazione. «Raggiunta la media di prenotazioni eccezionale del 2023» spiega Andrea Anese, il presidente del consorzio che riunisce tutto il settore ricettivo di Bibione (Consorzio Bibione Live) che conferma «un trend che sta già raggiungendo, e in alcuni casi superando, la media eccezionalmente positiva del 2023. Iniziare la stagione con questi dati è molto importante, c'è l'impegno di tutta la località a rinnovarsi nei servizi e nelle strutture. Il nostro posizionamento di mercato è sicuramente orientato agli spazi liberi e alla loro fruizione, un trend che cresce a doppia cifra e noi siamo sempre più protagonisti con carte importanti da giocare». «Bibione conclude Anese ama migliorare e semplificare e soprattutto vuole condividere. Faccio un esempio virtuoso e cito Bibione Be Active, il nostro programma di fitness e wellness completamente gratuito per tutti e per tutta l'estate. Bello, qualificato e accessibile per tutta la stagione».