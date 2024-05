MESTRE - Due richieste di condanna per l’uccisione di Lorenzo Nardelli, 32 anni, picchiato selvaggiamente, il 9 agosto del 2023, all’interno dell’ascensore di un condominio di Rampa Cavalcavia, a Mestre. Il sostituto procuratore Stefano Buccini ha chiesto 26 anni di reclusione per Radu Rusu e 21 anni per il cugino Marin, per i reati di omicidio volontario con l’aggravante della crudeltà. Reato per il quale è previsto l’ergastolo: il rappresentante della pubblica accusa ha però chiesto la concessione delle attenuanti generiche ad entrambi gli imputati, facendo così scendere la richiesta di pena. Il legale dei familiari della vittima, l’avvocato Francesco Livieri, ha ribattuto al pm sostenendo che di fronte ad una vera e propria “mattanza” non è possibile concedere le generiche. Il legale ha chiesto la condanna degli imputati a risarcire un milione di euro ai genitori della vittima. La sentenza è prevista per il pomeriggio, dopo l’arringa della difesa, rappresentata dagli avvocati Giorgio e Luca Pietramala: ad emetterla sarà la Corte d’assise presieduta da Stefano Manduzio.

L'omicidio

Quella sera Nardelli, aveva preso un appuntamento con una donna: suonò il campanello ed entrò nel palazzo, ma imboccò la rampa di scale sbagliata. L'appartamento della donna e quello dei cugini Radu si trovavano sullo stesso piano, e l'uomo, al cospetto di una porta socchiusa, entrò nell'appartamento, convinto che fosse l'abitazione della donna: era invece quello dei Radu, che scambiandolo per un ladro, lo inseguirono e picchiarono a mani nude fino a ucciderlo, all’interno dell’ascensore nel quale il trentaduenne era entrato nel tentativo di darsi alla fuga