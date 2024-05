MESTRE - «Pronto? Sono il maresciallo Colonna dei carabinieri. Signora, è sola in casa?». È iniziata così la telefonata arrivata l'altro giorno a casa di una coppia di anziani che vive a poca distanza dalla chiesa di Santa Barbara di via Rio Cimetto. Una chiamata al telefono fisso e - per fortuna - l'anziana che ha risposto aveva attivato il servizio "Chi è" con il quale si individua il numero del chiamante.

«Mi sono insospettita subito, perché quella telefonata era "coperta", cioé anonima - racconta la donna -, ma ovviamente, sentendo che si presentava come un "maresciallo dei carabinieri", l'ho fatto proseguire». E qui il tentativo di truffa assume i toni usati da chi è davvero un professionista in questo campo, perché il "maresciallo Colonna" prosegue: «Voglio sapere se c'è qualcuno con lei in casa, perché quello che sto per dirle potrebbe causarle un malore. Signora, è da sola? Devo darle una brutta notizia su una cosa che è successa a suo marito...». Eccolo, il raggiro dietro l'angolo: come in decine e decine di altri casi andati però a segno, il finto carabiniere avrebbe detto all'anziana che il marito "aveva causato un incidente", e che sarebbe stato necessario pagare subito un avvocato per evitare il carcere o qualcosa di simile. Un "copione" nel quale cascano molti anziani e che, per quelli che vivono soli, viene modificato solo parlando di "un figlio" o "una figlia". «Mio marito è spesso fuori - riprende la donna - ma in quel momento, per fortuna, era in casa con me. Ho riattaccato immediatamente, ma non so come mi sarei comportata se non fossimo stati insieme».



Di certo il truffatore aveva agito sapendo che si trattava di una coppia di anziani, e che molte volte il marito esce di casa. La donna ha chiamato quindi il 112 per raccontare l'episodio: «Mi hanno confermato che, purtroppo, ci sono tanti truffatori che chiamano gli anziani, invitandomi a richiamarli subito se dovessi ricevere un'altra di queste telefonate» conclude l'anziana.