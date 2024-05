Maltempo, pioggia e temporali fino a venerdì 3 maggio: a Milano allagamenti nella notte, Seveso a livello di allerta. Dal fine settimana miglioramenti (ma non ovunque)

La bassa pressione che ha colpito l'Italia a partire da mercoledì 1°maggio è destinata a durare anche per le giornate di giovedì 2 maggio e venerdì 3 maggio. Rovesci e locali temporali sono attesi soprattutto nelle ore centrali della giornata su parte del Nord, soprattutto il Nordest, le zone interne del Centro e su parte del Sud, soprattutto il basso Adriatico.

A partite dal fine settimana, invece, la situazione migliorerà progressivamente. Un nuovo corridoio di bassa pressione tra il Regno Unito e la Francia potrebbe condizionare ancora il tempo di sabato 4 maggio nelle regioni settentrionali della penisola portando dei piovaschi e dei temporali. In linea generale, le temperature tenderanno a salire di qualche grado.

Vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni in Italia e nelle principali città.

Giovedì 2 maggio

Al nord tempo instabile con piogge e temporali, localmente forti al Nordovest e sui settori prealpini, contenuti in Emilia Romagna. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 18. Al centro, previsti piogge e temporali già al mattino sul Tirreno con precipitazioni in graduale estensione alle restanti regioni entro sera. Neve sull'Appennino fino a 1400 metri. Temperature in calo, massime tra 17 e 21. Al sud: nuvoloso in Campania con qualche acquazzone. Peggiora la sera in Calabria. Temperature stabili, massime tra 18 e 23.

Venerdì 3 maggio

Al nord prevista alternanza tra sole e nubi, con addensamenti più corposi in prossimità dei rilievi dove non mancheranno rovesci. Temperature in salita, massime tra 16 e 20. Centro: spiccata variabilità con possibili rovesci più frequenti al mattino su Toscana e basso Lazio, al pomeriggio sulle zone interne. In serata generale miglioramento. Temperature in calo (massime tra 15 e 19 gradi). Secondo 3b meteo al sud tempo a tratti instabile tra Campania, Molise e Puglia con locali rovesci. Meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 16 e 21.

Sabato 4 maggio

Nord: ampie aperture al Nordovest, nuvolosità irregolare tra Lombardia, Triveneto ed Emilia con isolati piovaschi sul Nordest. Migliora la sera. Temperature in rialzo, massime tra 19 e 23. Al centro, previsto qualche addensamento sulla Toscana, più sole altrove ma con rischio di qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 23. Al Sud, invece, locale instabilità tra Appennino e basso Adriatico, più sole sulle Isole e lungo la fascia tirrenica. Temperature in rialzo, massime tra 19 e 24.

Domenica 5 maggio

Al nord ovest: previste nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est, invece, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Secondo 3b meteo al centro, sul Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite, come anche sull'Adriatico. Al sud. sul tirreno cielo nuvoloso con locali aperture sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sereno sul litorale adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda e su interne sarde, sereno altrove.

Roma

A Roma, dopo le piogge e i rovesci che hanno caratterizzato la festa del Primo maggio, anche le successive giornate vedranno instabilità a macchia di leopardo e un calo delle temperature. Oggi previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana e con ampie schiarite in serata (sono previsti 11mm di pioggia nelle prossime ore). Secondo 3b meteo, una nuova rimonta anticiclonica si farà strada verosimilmente da sabato 4 maggio, a garanzia di tempo stabile, contestualmente ad un nuovo rialzo delle temperature.

Milano

Nuova fase instabile su Milano e hinterland con piogge e rovesci a tratti intensi specie oggi, giovedì 2 maggio, accompagnati da un nuovo deciso calo delle temperature. Venerdì 3 maggio spiccata variabilità ma sostanzialmente asciutto fino al pomeriggio, mentre in serata non si escludono piovaschi. Il weekend si prospetta invece in larga parte asciutto con ampi momenti assolati e un generale rialzo delle temperature.

«Non siamo in allerta meteo, ma stanotte nella zona nord di Milano (Cinisello Balsamo e Milano Lambrate) sono caduti 30mm di pioggia tra l'1.00 e le 4.00. Le piogge hanno causato un innalzamento dei livelli. Il Lambro in via Feltre è salito repentinamente da 0.80 metri delle 2.00 a 1.95 alle 4.30 ed ora è stabile». Lo afferma, in un post su Fb, l'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile presso Comune di Milano, Marco Granelli. «Anche il Seveso è salito in maniera repentina giungendo a via Valfurva a Niguarda a 1.70 alle 4.15, ma ora sta scendendo - sottolinea - Le perturbazioni si muovano da sud-est verso Milano, ed ora siamo in attesa di una nuova che sta salendo da Lodi. Per il Seveso la vasca di Milano è pronta per entrare in funzione e questo avviene quando il livello di via Valfurva sale a 1,88 metri». «Per il Lambro abbiamo avvertito le comunità e siamo in attesa di capire se saliranno ancora i livelli e allora dovremmo procedere con l'evacuazione. Le squadre di Protezione civile e di Mm servizio idrico sono state attivate», conclude Granelli.

Napoli

Dopo un Primo Maggio instabile, con alternanza tra brevi fasi soleggiate e rapidi rovesci, precipitazioni intermittenti e irregolari nello spazio e nel tempo si protrarranno anche nel corso di giovedì 2 maggio, in un contesto relativamente fresco e piuttosto ventoso. Tempo ancora variabile venerdì con il rischio di residui acquazzoni, poi dal weekend tendenza a deciso miglioramento.