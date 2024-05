Attacco hacker russo a Synlab, violati migliaia di file di pazienti italiani: ecografie ed esami del sangue privati sul Dark Web

Nuovo attacco russo, ma questa volta non si parla delle truppe dello zar Putin. Il campo di battaglia è diverso: non si combatte intrincea, a Kharkiv, ma in Italia. Il gruppo di hacker russi denominato Black Basta avrebbe hackerato i sistemi di sicurezza informatica di Synlab. Presi di mira, gli archivi digitali di quella che è una delle principali aziende sanitarie private in Italia e in Europa. A riportare la notizia è Skytg24.

Il cyber attacco sarebbe avvenuto lo scorso 18 aprile e ora sono in estremo pericolo i dati personali, referti, esami diagnostici e documenti d’identità. Tutte le informazioni sarebbero finite nel dark web: la pubblicazione dei file è illegali, ricordiamolo, perché si tratta di dati estremamente sensibili.

Synlab ha sedi anche in Veneto a Padova, Verona e Chioggia.

Il cyber attacco

Tutto ciò non è accaduto all'insaputa di Synlab. L'azienda aveva aveva ribadito di non essere disposta a pagare e quindi, il 14 maggio, i dati sono stati pubblicati da Black Basta: ecografie, terapie, esami del sangue, radiografie e altro ancora, sono nell'«oscuro web». Come riporta Sky, i laboratori di Synlab sono oltre 380 in tutta Italia e ogni anno si eseguono 35 milioni di esami.

Non è dato sapere ad oggi quanti dati siano stati hackerati, ma il volume è di 1,5 terabyte: se si considera che si tratta di file molto leggeri ,composti da soli byte di solito, allora parliamo di migliaia di fascicoli. Unica nota positiva: l’azienda ha comunicato che si impegnerà a «informare opportunamente i soggetti coinvolti».