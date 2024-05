Maltempo, Italia divisa: ancora allerta a Milano, 30° al Sud

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, violenti nubifragi si sono abbattuti su Veneto e Friuli Venezia Giulia: difficile la circolazione del traffico in varie zone, con diversi tratti di strada e sottopassi allagati. Dopo una giornata e una notte di emergenza, a Milano e in provincia, il livello dell'acqua è sceso e in molte aree la situazione è migliorata, ma nel capoluogo lombardo preoccupa ancora il livello del Lambro, appena sotto i livelli di emergenza. In città, ha precisato la Polizia Locale, è stata riaperta via Feltre intorno alle 7, ma nel quartiere di Ponte Lambro il fiume è ancora poco sotto i margini. Il meteo dovrebbe creare una finestra di tempo per far ritirare ulteriormente l'acqua ma si teme un peggioramento in serata.

La situazione a Milano

Secondo i soccorritori sul campo raggiunti telefonicamente dall'Ansa, la situazione è ancora incerta, soprattutto tra Gessate e Bellinzago Lombardo, nel Milanese, pesantemente colpite dal maltempo delle ultime 24 ore, e tutto dipenderà da quanta pioggia cadrà questo pomeriggio. «Pensiamo di avere una finestra di tempo di alcune ore per cercare di sistemare ulteriormente le cose - spiega un coordinatore - ma poi dovrebbe tornare la pioggia. Se sarà leggera, dovremmo riuscire a gestire la situazione, se sarà tanta potrebbero essere ancora guai seri». Al momento le previsioni meteo ipotizzano precipitazioni intense ma non del tenore di quelle di ieri. «Ogni anno siamo qui a gridare, vittime della stessa sorte - dicono degli studenti che stanno aiutando i vicini e gli abitanti - non è possibile che esistano delle aree della regione più evoluta d'Italia dove i cittadini siano condannati a subire questa situazione».

Allarme in Veneto: recuperato un cadavere

Allagamenti diffusi e danni in Veneto a causa del maltempo che, soprattutto nel corso della notte, ha colpito la pianura con piogge e rovesci intensi. È molto difficile la circolazione del traffico, con diversi tratti di strada e sottopassi allagati. I vigili del fuoco hanno ricevuto centinaia di richieste di aiuto, e da ieri sera sono già intervenuti in 250 situazioni di criticità. Il presidente della Regione, Luca Zaia, farà il punto della situazione in una conferenza stampa che terrà in mattinata nella sede della Protezione Civile, a Marghera. Durante i numerosi interventi compiuti a Verona a partire dalla tarda serata di ieri per l'allerta meteo, i Vigili del fuoco hanno recuperato nella zona del Boschetto il corpo di un uomo. Sono in corso accertamenti sull'identità, per verificare se si tratti della persona che la scorsa settimana si era gettata nell'Adige per sfuggire alla Polizia, dopo un tentato furto al bar nei giardini dell'ex Arsenale.

Le previsioni al Nord

Le regioni settentrionali dell'Italia continueranno a essere colpite dall'azione ciclonica legata al vortice sull'Europa occidentale, che porterà con sé masse d'aria molto umida e instabile. Anche giovedì si prevedono condizioni di tempo perturbato al Nord, con piogge e temporali che si sposteranno da ovest verso est. Fenomeni di forte intensità e a carattere di nubifragio saranno possibili su gran parte dei settori settentrionali, con potenziali grandinate e raffiche di vento improvvise. Si attendono piogge significative con picchi di oltre 70-80mm, particolarmente sui settori a nord del Po e sulla Liguria di Levante. Particolare attenzione è rivolta alle regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, dove tra la notte e il mattino le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente intense. In queste aree, i picchi di pioggia potrebbero superare i 100mm, con valori che potrebbero avvicinarsi ai 150-200mm sulla Carnia. Queste condizioni potrebbero causare criticità idrogeologiche e allagamenti locali. È quindi consigliato prestare molta attenzione e adottare misure preventive nelle zone più a rischio.

Centro e Sud

Le regioni centrali dell'Italia saranno solo parzialmente coinvolte dall'azione ciclonica. Si prevedono alcuni rovesci o temporali veloci, principalmente sulla Toscana e, in misura minore, su Umbria e Marche. Tuttavia, le precipitazioni saranno meno intense rispetto al Nord, con episodi temporaleschi isolati. Al Sud, il tempo sarà più stabile, seppur con possibili annuvolamenti parziali. La perturbazione richiamerà aria calda dal Nord Africa, causando un aumento delle temperature. Si prevedono picchi di 30-32°C nelle aree interne di Campania, Calabria, Basilicata e Puglia, con punte di 33-34°C nelle zone interne della Sicilia meridionale.