Festival degli aquiloni a Jesolo, migliaia di persone con il naso all'insù per l'esibizione dei 300 aquilonisti

JESOLO - Al via da ieri la terza edizione dello Jesolo Beach & Kite Festival, ma è polemica per il mancato recupero dei rifiuti spiaggiati. Sono le due facce dell'arenile, la zona centrale perfettamente ripulita per ospitare quella che è diventata la manifestazione di aquiloni più grande d'Italia, mentre nelle altre zone, in particolare a ridosso delle due foci, il lungomare ieri era pieno di tronchi, rami e altri detriti trascinati a riva dai fiumi con il maltempo degli ultimi giorni. «E' vero spiega il sindaco Christofer De Zotti, che anche ieri ha avuto un confronto con Veritas , nella spiaggia del faro e in quella di Cortellazzo ci sono ancora numerosi rifiuti, ma va detto che ieri è stata la prima giornata in cui il meteo si è stabilizzato, intervenire prima voleva dire ritrovarsi la spiaggia di nuovo sporca. È altrettanto ovvio che in questi giorni abbiamo deciso di privilegiare la zona centrale proprio per l'evento degli aquiloni.

Veritas sta comunque procedendo alla pulizia degli altri tratti, probabilmente per la metà della prossima settimana tutto il materiale spiaggiato sarà raccolto».

IL FESTIVAL

Per quanto riguarda il festival degli aquiloni, tra oggi e domani sono attese migliaia di persone. Duecento i professionisti presenti a cui si aggiungeranno altri appassionati di volo per un numero complessivo di 300 aquilonisti coinvolti. Oggi il programma prevede alle 9.30 l'apertura dei giardini del vento e alle 10 il volo di tutti i team presenti. Alle 14.30 le esibizioni acrobatiche e alle 21 il volo in notturna degli aquiloni. In mostra anche riproduzioni gonfiabili di piovre giganti e di dinosauri. L'evento è allestito nel tratto di arenile antistante a piazza Trieste.