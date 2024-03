Aquiloni, Jesolo è capitale d'Italia: previsto l'arrivo di centomila persone. Sul lungomare i campioni più affermati

JESOLO - Una grande festa tra le nuvole, ma anche la più grande manifestazione d'aquiloni d'Italia.

Il cielo di Jesolo torna a colorarsi anche quest'anno grazie al Beach & Kite Festival, l'evento nato grazie a un'idea del compianto Andrea Tauro, in programma da venerdì 5 a domenica 7 aprile. In quei giorni Jesolo diverrà la capitale dell'aquilonismo grazie alla partecipazione di 200 professionisti a cui si aggiungeranno altri appassionati di volo per un numero complessivo di 300 aquilonisti coinvolti. Tantissime le prenotazioni, non a caso in città sono attese almeno 100mila persone. Vi saranno quattro continenti, rappresentati con più di dieci nazioni partecipanti, tra cui Colombia, Emirati Arabi e Stati Uniti. La parte del leone la faranno anche quest'anno gli aquilonisti italiani, tra i quali i principali esponenti del movimento nazionale e dei super-ospiti.

IN PIAZZA TRIESTE

Il palcoscenico della manifestazione, organizzata dal comitato Jesolo Centro attraverso l'associazione Filovola e con il patrocinio del Comune, sarà ancora una volta il cielo che sovrasta un chilometro e mezzo del litorale cittadino, davanti a piazza Trieste. Qui si esibiranno alcuni dei più rinomati aquilonisti al mondo. Tra loro anche gli StarAir Kite Flying, il team a due cavi nei campioni europei e campioni del mondo in carica, tutti alla loro prima esibizione a Jesolo. Confermata la presenza della grande arena centrale, dove gli spettatori potranno vedersi esibire durante tutto il giorno gli aquiloni acrobatici pilotati dai migliori piloti al mondo, il laboratorio per costruire il proprio aquilone e il volo in notturna, in programma sabato. Tra le grandi novità di quest'anno, il volo della "Piovra aerea", uno dei più grandi aquiloni a forma di piovra al mondo, lungo 65 metri.