JESOLO - La carica degli 80 mila. La città presa d’assalto ieri, con una domenica di sole nella quale i grandi protagonisti sono stati i carri allegorici che hanno sfilato da piazza Nember a piazza Marconi. Inizialmente l’evento doveva svolgersi a febbraio ma era stato rinviato per il maltempo. Il risultato è andato oltre le iniziali aspettative. La città è stata infatti invasa da migliaia di persone, addirittura 80mila il numero stimato dall’amministrazione comunale tra pendolari che si sono concessi la classica passeggiata sulla spiaggia (dove sono aperti oltre dieci chioschi, un numero molto alto per il periodo) e gli spettatori della sfilata. Ad essere allestita è stata una delle sfilate dei carri allegorici più importanti del Nordest grazie alla partecipazione di 22 carri e 4 gruppi autonomi per un totale di oltre 21mila figuranti. I gruppi mascherati hanno sfilato per tutta la città passando in mezzo a due ali di folla che ha seguito con grande partecipazione l’evento aperto dall’esibizione delle majorette.

I PIU’ BELLI

Le premiazioni si sono svolte in piazza Marconi, dov’è stato proclamato il carro vincitore, ovvero il carro jesolano degli “Amici di via Colombo” che hanno dedicato la loro creazione a Dante Alighieri e che avevano vinto anche la sfilata nel 2019, l’ultima dell’epoca pre-covid. Al secondo posto si è classificato il carro “I pirati dei Caraibi” dell’associazione “Amici di Isiata”, e al terzo “Se fosse tempo perso” del gruppo di Santa Maria di Piave, Salsi e Ca’ Nani. Nel pieno di questo clima di festa, in mattinata hanno fatto discutere le grigliate accese lungo via Verdi e via Foscolo da alcuni gruppi di carristi con bombole e barbecue posizionati proprio di fronte a locali e ristoranti con relative proteste dei ristoratori che hanno ricordato le stringenti regole previste per le loro attività. Immancabili, in questo contesto, le ripercussioni alla viabilità che già in mattinata aveva registrato lunghe code in entrata su tutte le direttrici. In serata per il ritorno a casa il caos è stato inevitabile tanto che gli agenti della Polizia locale hanno presidiato diversi incroci mentre i carri sono stati fatti defluire lungo via Martin Luther King. Bloccata la rotonda di piazza Drago, le code non sono mancate nella rotonda “Picchi”, via Adriatico e via Roma destra; e ancora nelle strade interne dove si sono registrati anche un paio di tamponamenti. «La città ha vissuto una grande giornata di festa – commenta entusiasta il sindaco Christofer De Zotti – abbiamo stimato tra le 70 e le 80 mila presenze in città grazie alla bella giornata di sole e alla sfilata dei carri. Tutto è filato liscio, non ci sono stati episodi particolari. La gente ha voglia di Jesolo e ne abbiamo avuto la conferma, a fine mese con il Festival degli aquiloni ci sarà un altro fine settimana da tutto esaurito».

BUON SEGNALE

Non a caso le presenze di ieri sono state definite un ottimo auspicio per la stagione. «Le indicazioni sono buone – ha detto Pierfrancesco Contarini, presidente di Aja -. Per Pasqua dovrebbero esserci un centinaio di hotel aperti. Altrettanto importante sarà il fine settimana prima di Pasqua grazie all’evento internazionale degli aquiloni sulla spiaggia e ad altri eventi sportivi: contiamo di avere un’ottantina di hotel aperti in quei giorni. L’inizio della stagione si annuncia promettente, certo molto dipenderà dal meteo, perché in caso di pioggia tutto rischia di vanificarsi». In questo fine settimana sono stati una ventina gli hotel aperti; buone anche le prenotazioni per marzo grazie ai concerti in programma tra il Palazzo del Turismo e il teatro “Vivaldi”.