JESOLO - «Sembra agosto, ma è aprile». È semplice e diretto il commento del sindaco di Jesolo Christofer De Zotti sulle tre giornate appena trascorse del Jesolo Beach & Kite Festival, il più grande festival di aquiloni d'Italia, uno dei più grandi del mondo, che ha portato in città i migliori artisti del pianeta in questo campo. Non fosse stato per gli abiti primaverili e l'assenza di ombrelloni sulla spiaggia, pareva proprio un fine settimana che non aveva nulla da invidiare al periodo estivo. Migliaia di persone sul bagnasciuga, chioschi e locali pieni e poi loro, i protagonisti: 258 aquilonisti che per tre giorni hanno affascinato grandi e bambini con opere d'incanto tra volteggi, evoluzioni, inseguimenti.

I NUMERI

«Nei tre giorni abbiamo avuto picchi di presenze di 100mila persone sulla località conferma il primo cittadino Siamo contenti perché conferma la bontà di questo evento come manifestazione che saluta l'inizio della stagione». L'evento, organizzato dal Comitato Marconi e l'associazione Filovola, con il patrocinio del Comune di Jesolo, e il supporto di Federconsorzi Arenili Jesolo e dell'Associazione Jesolana Albergatori, è stato dedicato alla memoria di Andrea Tauro. «Da quest'anno, con la famiglia di Tauro, diamo un premio a un gruppo di aquilonisti che si sono particolarmente distinti continua De Zotti , e continueremo anche per il futuro per ricordare la sua figura». Proprio all'ex presidente del Comitato di piazza Marconi, prematuramente scomparso l'anno scorso e tra i principali artefici della manifestazione, è stato intitolato un premio speciale, conferito al Thaitan Kite Team proveniente dalla Thailandia. Tra i momenti più attesi del festival, la notturna di sabato sera quando si è acceso lo spettacolo di luci ed esibizioni aeree con decine di aquiloni libratisi in aria illuminati da luci a led e strisce catarifrangenti. Una tre giorni dove anche i più grandi si sono sentiti di nuovo un po' bambini. «Per gli adulti rappresenta il ritorno all'infanzia, al gioco, alla spensieratezza, al desiderio di viaggiare e di lasciarsi trasportare liberi dal vento e lontani dalle preoccupazioni, in luoghi sempre nuovi» commenta Desirèe. Grazie alla presenza del Vicecomandante del 51 Stormo della base di Istrana domenica mattina, poi, sui cieli di Jesolo si è librato anche un aquilone speciale, dedicato simbolicamente ai cent'anni dell'Aeronautica. Il momento ha confermato il legame di Jesolo con il cielo, visto che proprio l'1 e 2 settembre è atteso sul litorale jesolano l'Airshow, unica tappa per la regione Veneto in occasione della celebrazione del centenario dell'Aeronautica Militare. «Dopo 22 anni che partecipo a festival di aquiloni, di cui gli ultimi 7 in tutto il mondo, non mi sarei aspettato un evento del genere, andato oltre le mie aspettative commenta entusiasta l'organizzatore Filippo Gallina . Questo è uno sport che dà un grande senso di libertà. Rasserena molto vedere le persone che si divertono felici. Mi dona molta gioia». Lo Jesolo Beach & Kite Festival è stato solo il preludio alla stagione turistica.

PROGRAMMI

Dai prossimi giorni, infatti, le ruspe torneranno a spianare la sabbia per permettere il posizionamento degli ombrelloni. «In questi giorni c'erano già il 25% di strutture ricettive aperte conclude De Zotti , da qui alle prossime settimane i primi stabilimenti cominceranno ad aprire agli ospiti con la semplice offerta elioterapica in attesa dell'avvio del periodo balneare vero e proprio. Nel frattempo attendiamo altri fine settimana con il pieno di turisti, in vista anche dei prossimi grandi eventi, come il TEDx del 29 aprile, l'Ironman 70.3 Venice-Jesolo a maggio e il passaggio del Giro d'Italia».