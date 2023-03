JESOLO - Un chilometro e mezzo di spiaggia divisa tra oltre 250 aquilonisti in rappresentanza di 15 nazioni. Da Cervia a Jesolo: la spiaggia veneziana diventa la capitale italiana degli aquiloni. Al via lo Jesolo Beach & Kite Festival, l'evento che farà arrivare in città il più grande evento di aquiloni d'Italia, oltre che uno dei più importanti del mondo. La manifestazione, nata lo scorso anno grazie ad una felice intuizione del compianto Andrea Tauro, cittadino jesolano alla cui memoria è dedicato il festival, prenderà il via domani proseguendo fino a domenica 2 aprile. È organizzato dal Comitato Marconi e l'associazione Filovola, con il patrocinio del Comune di Jesolo, e il supporto di Federconsorzi e dell'Aja.

La manifestazione si svolgerà nelle tre giornate dalle 9.30 alle 17, con l'aggiunta di un suggestivo volo in notturna alle 21 nella serata di sabato, lungo l'arenile di piazza Trieste dove è situata l'arena centrale che poi si estende tra gli stabilimenti Trieste, Venezia, dei Pioppi e Marconi. Ad esibirsi, tra gli altri, ci sarà l'attuale campione europeo di aquiloni acrobatici a 4 cavi, Stephen Versteegh (Olanda), e l'attuale campione italiano sempre di aquiloni acrobatici a 4 cavi, Sara Rizzetto (Italia) e il vice campione mondiale di aquiloni a 2 cavi, Samuel Roger (Francia), il 7 volte campione europeo sempre di 4 cavi, Guido Maiocchi (Italia). A partecipare saranno anche 4 degli unici 9 piloti al mondo in attività capaci di volare con tre aquiloni acrobatici a 2 cavi contemporaneamente, ognuno indipendente dall'altro, e fra questi, uno dei due unici al mondo capaci di volare con 4 aquiloni acrobatici 2 cavi contemporaneamente. Tra i grandi ospiti della manifestazione anche il tedesco Rolf Zimmermann, considerato un'istituzione nel mondo degli aquiloni gonfiabili statici tridimensionali e protagonista con le sue creazioni del film "Elliott, il drago invisibile" firmato Walt Disney.

I PARTECIPANTI

La compagine più rappresentata sarà quella italiana con 195 aquilonisti ma gli artisti arrivano anche da Germania (17), Svizzera (2), Olanda (5), Regno Unito (4), Francia (10), Belgio (4), Malta (2), Colombia (3), Dubai (2), Slovenia (4), Ucraina (3), Austria (2) e Canada (1). Ospiti d'eccezione i componenti del Thaitan Kite Team provenienti dalla Tailandia: i tre aquilonisti del gruppo coloreranno il cielo regalandoci vibrazioni e volteggi con i loro aquiloni dall'effetto "wow", parola con cui i thailandesi chiamano gli aquiloni, che fanno parte della cultura di questo popolo da 700 anni.

Gli aquiloni che voleranno nel cielo di Jesolo sono oggetti unici al mondo, realizzati a mano da ciascun artista. Alcuni rappresentano animali o simboli della tradizione, altri personaggi del mondo della letteratura, del fumetto e dei cartoni animati. Quelli di maggiori dimensioni arrivano facilmente a superare i 10 metri di lunghezza e larghezza (e tempi di realizzazione anche di un 9 mesi), richiedendo centinaia di metri quadri di tessuto per essere realizzati. Sulla spiaggia saranno allestiti dei punti vendita, ma anche mostre e laboratori creativi. «Questa seconda edizione ha spiegato il sindaco Christofer De Zotti rispetto allo scorso anno si amplia e diventa il festival più importante d'Italia. Ora l'obiettivo è quello di far diventare questo evento un appuntamento rituale».

IL NOME

Filippo Gallina, presidente dell'associazione Filovola ha ribadito l'importanza dell'evento. «Dopo l'edizione dello scorso anno dice la decisione di cambiare il nome alla manifestazione nasce dalla volontà di rendere il festival più internazionale, accogliendo in realtà una dinamica che già si sta manifestando nella comunità dell'aquilonismo. Tutti i maggiori artisti dello scenario internazionale, infatti, vogliono partecipare all'evento di Jesolo».