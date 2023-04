Aquiloni da tutto il mondo a Jesolo, al via la manifestazione con 250 appassionati da 15 paesi

JESOLO - Al via oggi, sabato 1 aprile, la seconda edizione dello Jesolo Beach & Kite Festival. Da Cervia a Jesolo, il litorale veneziano diventa per il weekend la capitale degli aquiloni. Sono 250 gli appassionati provenienti da 15 nazioni che sono arrivati per la manifestazione.

L'evento, nato lo scorso anno, è organizzato dal Comitato Marconi e dall'associazione Filovola, con il patrocinio del Comune di Jesolo e il supporto di Federconsorzi e dell'Aja.

Volo in notturna

Per stasera alle 21 è previsto il suggestivo volo in notturna, lungo l'arenile di piazza Trieste dove è situata l'arena centrale che poi si estende tra gli stabilimenti Trieste, Venezia, dei Pioppi e Marconi. Tra gli ospiti, ci sarà l'attuale campione europeo di aquiloni acrobatici a 4 cavi, Stephen Versteegh (Olanda), e l'attuale campione italiano sempre di aquiloni acrobatici a 4 cavi, Sara Rizzetto (Italia) e il vice campione mondiale di aquiloni a 2 cavi, Samuel Roger (Francia), il 7 volte campione europeo sempre di 4 cavi, Guido Maiocchi (Italia).

A partecipare saranno anche 4 degli unici 9 piloti al mondo in attività capaci di volare con tre aquiloni acrobatici a 2 cavi contemporaneamente, ognuno indipendente dall'altro, e fra questi, uno dei due unici al mondo capaci di volare con 4 aquiloni acrobatici 2 cavi contemporaneamente. Tra i grandi ospiti della manifestazione anche il tedesco Rolf Zimmermann, considerato un'istituzione nel mondo degli aquiloni gonfiabili statici tridimensionali e protagonista con le sue creazioni del film "Elliott, il drago invisibile" firmato Walt Disney.