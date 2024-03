Jesolo. Primo volo mondiale di dinosauri gonfiali a grandezza naturale, arriva anche la maxi piovra da 65 metri al Beach & Kite Festival

JESOLO - Il primo volo mondiale delle riproduzioni gonfiabili dei dinosauri in scala 1 a 1. È una delle principali novità della terza edizione del Beach & Kite Festival, la manifestazione di aquiloni più grande d'Italia in programma dal 5 al 7 aprile e presentata ufficialmente ieri mattina.

LA NOVITÀ

A caratterizzare l'evento sarà un'anteprima mondiale, ovvero la prima uscita pubblica dei dinosauri della nuova startup Eventi Volanti lanciata dal presidente di Filovola, Filippo Gallina, e dal suo socio Angelo Cattaneo.

Con questo evento Jesolo diventerà la capitale dell'aquilonismo grazie alla partecipazione di 200 professionisti a cui si aggiungeranno altri appassionati di volo per un numero complessivo di 300 aquilonisti coinvolti.

LE PROVENIENZE

Quattro i continenti rappresentati con più di dieci nazioni partecipanti, tra cui Colombia, Emirati Arabi e Stati Uniti. La parte del leone la faranno anche quest'anno gli aquilonisti italiani, tra i quali i principali esponenti del movimento nazionale e un "super-ospite" che sarà svelato nei prossimi giorni. Il palcoscenico dello Jesolo Beach & Kite Festival, organizzato dal comitato Jesolo Centro attraverso l'associazione Filovola e con il patrocinio del Comune, sarà ancora una volta il cielo che sovrasta un chilometro e mezzo del litorale cittadino, quello antistante piazza Trieste. Qui si esibiranno alcuni dei più rinomati aquilonisti al mondo. Confermata la presenza della grande arena centrale, dove gli spettatori potranno vedersi esibire durante tutto il giorno gli aquiloni acrobatici pilotati dai migliori piloti al mondo, il laboratorio per costruire il proprio aquilone e il volo in notturna, in programma sabato.

Tra le grandi novità di quest'anno, il volo della "Piovra aerea", uno dei più grandi aquiloni a forma di piovra al mondo (lungo 65 metri). Presente inoltre il gruppo aquilonisti di Urbino, terra di grande tradizione aquilonista, al punto da dedicarvi ogni anno una festa molto popolare, che porterà la cultura di questa passione sulla spiaggia di Jesolo. Tra i presenti anche Andrea Casalboni, il re degli aquiloni storici, che vanterà un'esposizione unica di questi speciali oggetti volanti. Ad aggiungersi ci sarà la selezione delle opere di Giancarlo Gasperini, uno dei massimi fotografi del settore.

IL SINDACO

«Lo Jesolo Beach & Kite Festival ha detto il sindaco Christofer De Zotti - è una manifestazione nata grande, che coniuga due importanti concetti: l'identificazione di alcuni grandi eventi su cui investire per farli crescere e la positiva sinergia tra più realtà, ossia le associazioni, le imprese locali, le categorie e i comitati. Quando collaboriamo i risultati si vedono, per cui quello del Beach & Kite Festival è un modello che vorremmo estendere».