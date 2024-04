Buone notizie per i percettori dell'Assegno di inclusione: questo mese (ad aprile), infatti, il contributo sarà erogato un giorno prima rispetto a quanto avvenuto a marzo. Non c'è nulla di anomalo.

Perché arriva in anticipo

L'Inps, lo scorso febbraio, ha spiegato tramite una nota ufficiale che il calendario dei pagamenti dell’Assegno di inclusione non tiene conto sempre delle stesse giornate (proprio come accadeva con il Reddito di cittadinanza). Vediamo insieme quando arriverà il contributo questo mese.

Quando arriva il pagamento

Questo mese il pagamento dell’Assegno di inclusione è atteso per la giornata di venerdì 26 aprile, dunque con un giorno di anticipo rispetto al mese scorso quando i soldi sono stati accreditati il 27. Ci sarà meno da festeggiare a maggio, invece, quando il contributo sarà erogato il 28.

La possibilità di un doppio pagamento

Il 26 aprile, alcune famiglie riceveranno un secondo versamento legato all'Assegno di inclusione, anche se hanno già ricevuto un primo pagamento il 16 aprile. Questo è previsto soltanto per determinate famiglie, in particolare quelle che hanno presentato la domanda per l'Assegno di inclusione a febbraio, ma che hanno ricevuto un riscontro positivo solo a marzo. Il 16 aprile, queste famiglie hanno attivato la carta contenente già i fondi del primo pagamento, i quali però erano relativi alla mensilità di marzo e non a quella di aprile. Di conseguenza, il prossimo venerdì verrà effettuato un secondo versamento per il mese corrente.