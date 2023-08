JESOLO - «L'affetto che mi sta dando il pubblico è qualcosa di inspiegabile, ho un rapporto molto bello e genuino con i miei fan, sia con i più piccoli ma anche con i più grandi. Con me sono molto affettuosi, cantare insieme a loro è un'emozione incredibile e spero di non deluderli mai, ma di crescere insieme a loro».

Una serata che si preannuncia unica e soprattutto carica di emozioni. Le parole sono quelle di Tananai, fenomeno pop dell'estate, questa sera (mercoledì alle 21), grande protagonista sulla spiaggia del faro di Jesolo con il Suonica Festival. Dopo il quinto posto in classifica al 73esimo Festival di Sanremo, con Tango, certificato triplo disco di platino, il cantante milanese ha suonato live nel suo primo tour nei palazzetti, registrando il tutto esaurito ovunque. Un successo che ora continua nel tour estivo che, anche in questo caso, sta registrando il tutto esaurito nei maggiori festival d'Italia. L'essenza del concerto sarà "Rave, Eclissi", il suo primo album di inediti uscito lo scorso autunno e certificato disco di platino, immagine delle due anime dell'artista, quella più festosa e la parte più introspettiva.

LE ANIME

Durante il live, Tananai mostrerà tutte le sue anime, dalla parte più pop a quella elettronica, senza dimenticare un momento più intimo con piano e voce. «Ho sempre creduto molto nella mia musica, più che in me stesso spiega l'artista - . "Rave, Eclissi" è un album completamente autobiografico, sono io al 100%. A volte sono più introspettivo, mi piace prendermi del tempo per me, altre volte ho voglia di fare festa, stare con gli amici e con le persone che amo, sono così nella vita di tutti i giorni: scatenato e allo stesso tempo riflessivo. Posso dire che finalmente ho trovato l'equilibrio tra la mia anima da produttore e quella da cantautore: produco ancora i miei brani e mi piace esplorare suoni sempre nuovi, fare esperimenti, scrivere le basi di un nuovo pezzo, però mi affianco anche ad altri produttori che mi possano consigliare ritmi diversi, qualcosa a cui io non avevo pensato, propormi un punto di vista alternativo. Anche il mio live sarà così: si ballerà, si canterà insieme, ci si emozionerà». Un live, dunque, in cui sentirsi liberi come a casa propria. «La dimensione live è la mia casa prosegue Tananai - penso che l'adrenalina che mi dà il palco non si possa esaurire facilmente. Il momento dei concerti è l'unico, insieme a quello della scrittura, in cui non lotto contro nulla e sono me stesso completamente». Con il suo sold out già previsto per il concerto di Roma, ultima data del tour, venerdì 25 settembre e l'aumento della capienza per quello di Milano previsto per l'8 settembre, al momento è difficile pensare ad altro. «Ora sono concentrato su questo tour conclude Tananai - ma ho tanti progetti per il futuro, tutti accomunati da un unico obiettivo: tanta musica, tanti concerti, ma soprattutto tante emozioni da condividere con chi vorrà ascoltarmi».

SABATO ELETTRONICA

Con questo appuntamento, la spiaggia del faro di Jesolo si riconferma dunque come una delle location ideali per concerti e grandi eventi. Sabato scorso è stato un successo l'evento Random, con 15mila persone che hanno ballato la musica dei dj scelte rigorosamente a casa. Sabato 5 agosto altro grande evento ma con la musica elettronica. In consolle la dj, produttrice stilista coreana Peggy Gou, anticipata dal dj italiano Daniele Baldelli e dalla coppia Nu Genea. Anche in questo caso i biglietti venduti sono 15mila.