Mare e musica elettronica. La dj coreana Peggy Gou a Jesolo: già venduti più di 15mila biglietti

JESOLO - A piedi nudi sulla sabbia con la migliore musica elettronica del mondo. L'atmosfera ricorderà quella dei più importanti festival di musica dance come il prestigioso Sònar, il festival musicale che si svolge a Barcellona dal 1994. Oppure quella del Sonus Festival che anima Zrce Beach, sull'isola croata di Pag. Ritornano i super dj sulla spiaggia del faro di Jesolo. È l'appuntamento di domani, dove dalle 18 a scaldare la consolle saranno alcuni tra i dj più seguiti del globo. Sul palco, che negli ultimi giorni ha già accolto l'evento Random e il live di Tananai, questa volta saliranno Peggy Gou, Nu Genea e Daniele Baldelli. Già sold out le prevendite con 15mila biglietti venduti da settimane, a conferma di un evento la cui attesa è ormai alla stelle. Di fatto un successo per gli organizzatori, ovvero Suonica che per l'occasione ha messo assieme anche Il Muretto e il King's, le due storiche discoteche di Jesolo.

Nemmeno a dirlo, l'ospite più attesa è Peggy Gou, la disc jockey, produttrice discografica e stilista sudcoreana, che in poco tempo dal suo esordio è stata in grado di attrarre un nutrito gruppo di fan da tutto il mondo grazie al suo sound sospeso tra house e techno, conquistando di fatto tutti i migliori club internazionali. Dopo essersi già esibita proprio al Muretto, domani per la prima volta sarà protagonista direttamente sulla spiaggia, in uno scenario unico che nel corso degli anni ha consacrato i migliori dj al mondo. Un ennesimo primato per lei, prima donna coreana a suonare al Berghain, il famoso club techno di Berlino dove nel 2014 si è trasferita per approfondire la sua passione per la musica elettronica.

Ed è stato da quel momento che ha iniziato a suonare in un gran numero di eventi e festival internazionali fra i quali il Coachella Festival, il Primavera Sound Festival, Fuji Rock Festival, Tomorrowland, il Kappa FuturFestival di Torino, il Sònar e il Glastonbury. Nel marzo 2019, la fondazione della sua etichetta discografica indipendente, la Gudu Records. A Jesolo, proporrà tutti i suoi successi compreso "(It Goes Like) Nanana", il suo nuovo singolo pubblicato lo scorso 15 giugno che rappresenta un tuffo nel passato, nella musica house degli anni '90 e diventato un vero tormentone dell'estate.

IL PROGRAMMA

Ad anticiparla nella scaletta saranno i Nu Genea, il duo composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, musicisti nativi di Napoli residenti a Berlino, che nel 2014 hanno pubblicato l'omonimo EP di debutto. Nel 2018 il via alla loro tournée nazionale e internazionale che li porta in vari club e festival, come il Dekmantel ad Amsterdam, lo Strawberry Fields in Australia, il Queremos in Brasile, il ClubToClub di Torino e il New Morning di Parigi, diventando così famosi praticamente ovunque. In consolle anche Daniele Baldelli, dj e musicista italiano, che ha iniziato la sua carriera nel 1969, "mettendo dischi" nei locali di Cattolica, collezionando 65mila vinili e oggi considerato uno dei dj italiani più apprezzati del momento. Famose le sue collaborazioni con Marco Dionigi e dj Rocca, attualmente è richiesto nei club di tutto il mondo.

«Visti i nomi in scaletta dice Luca Cassiano di Suonica possiamo tranquillamente dire che l'evento di domani non ha nulla di meno rispetto ai grandi festival di musica techno che conosciamo a livello internazionale. Ad esibirsi saranno artisti che si sono esibiti nei migliori club del mondo. Non è un caso se nell'organizzazione abbiamo unito, per questa serata, il Muretto e il King's». Come se non bastasse, la serata-evento di domani consacra a tutti gli effetti la spiaggia del faro di Jesolo come location ideale per grandi live dopo il sold-out registrato con "Random-una festa a caso) di sabato scorso e il live di mercoledì con Tananai.