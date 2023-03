JESOLO - Un'altra spaccata: Non c'è pace per i ristoranti del litorale. Dopo i furti degli ultimi dieci giorni, la scorsa notte i malviventi sono entrati in azione nella centralissima via Bafile. Ad essere preso di mira è stato il "Quattrocchi", a due passi di piazza Mazzini. Fortunatamente questa volta i ladri non sono riusciti a penetrare all'interno, ma i danni sono comunque ingenti visto che una delle vetrate esterne è stata mandata in frantumi.

L'ESASPERAZIONE

Scontata la delusione e l'inevitabile senso di amarezza del titolare Damiano Moretto. «Un residente racconta il ristoratore mi ha avvisato stamattina (ieri, ndr), poco dopo le 6, che una delle vetrate del ristorante era stata mandata in frantumi. Sono partito immediatamente da casa per cercare di capire cosa fosse accaduto». Ed è qui che l'imprenditore ha scoperto che una delle vetrate era stata danneggiato. «Immagino che qualcuno l'abbia rotta per entrare continua Moretto , ma non ci sono riusciti: i vetri sono due, è stato danneggiato il primo mentre il secondo è rimasto intatto. Tra l'altro, visto il danno, penso che il vetro quando è stato rotto ha creato un gran rumore e chi ha tentato il furto non ha potuto far altro che scappare per far perdere le proprie tracce. In ogni caso, i danni sono ingenti».

DANNI INGENTI

Inevitabile, l'amarezza per il ristoratore. «Lo scorso anno avevamo subìto un episodio simile conclude l'imprenditore In quell'occasione il tentato furto era avvenuto rompendo una finestra laterale, ma anche in quell'occasione chi ha agito non è riuscito a entrare. La delusione però è forte: abbiamo riaperto da poco tempo dopo la pausa invernale, oggi tenere in attività un locale è difficile per tutti i motivi che ben conosciamo tutti: Se adesso ci aggiungiamo anche questi episodi, la voglia è quella di chiudere e fare altro».

RAID CONTINUI

Negli ultimi giorni si sono registrati dei furti anche in altri locali, come ai ristoranti "Caveau", "Moreno" e "Moby Dick", e per tutto l'inverno non sono mancati furti in hotel e ristoranti. Per questo oggi, alle 20, in municipio verrà presentato il progetto di controllo di vicinato. Il sindaco Christofer De Zotti, con il comandante della Polizia locale Claudio Vanin, darà le istruzioni ai cittadini e ai comitati di zona che sono interessati o che aderiranno all'iniziativa, per chiarire in maniera precisa le modalità del controllo di quartiere. Sulla questione è intervenuto anche Flaviano Iuliano, presidente dell'Associazione sostenitori amici della Polizia: «Da tempo sollecitiamo una rivisitazione dell'intero sistema di sicurezza nel Veneto orientale commenta -, in particolare nel Sandonatese. A nostro giudizio è pensabile contrastare i fattori criminali che avanzano pianificando con largo anticipo una risposta efficiente, con un congruo aumento di organico delle forze dell'ordine ed un'efficiente dotazione di mezzi. Auspichiamo che il nuovo prefetto consideri utile una rapida analisi territoriale assieme ai responsabile delle forze dell'ordine e ai sindaci interessati dagli ultimi eventi».