JESOLO - Riconosce la sua bici che un cittadino straniero aveva con sé e prova a riprenderla: viene picchiata e gettata a terra. Scene da Far West sulla spiaggia di piazza Marina. E’ accaduto nei giorni scorsi quando una ragazza, che lavora nell’arenile come animatrice e alla quale in precedenza era stata rubata la bicicletta, ha notato un uomo in sella proprio alla sua bici.

Far West a Jesolo

Con grande sangue freddo la donna è corsa verso lo stesso uomo, a quanto pare un cittadino nord-africano, con l’intento di riprendersi la bici. Con grande determinazione ha fermato l’uomo e preteso di riavere la sua bici. Per tutta risposta l’uomo l’avrebbe presa per il collo e gettata a terra dandosi alla fuga. Immediato l’allarme. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia locale, già presenti in zona per altri controlli, arrivati sul posto in tempo davvero brevi. Gli stessi agenti, dopo aver raccolto la testimonianza della ragazza si sono messi alla ricerca dell’uomo che nel frattempo però sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce.

Ed è per questo che l’attività di accertamento sta ancora continuando, senza tralasciare nessun elemento utile alle indagini. Non è la prima volta che in città si verificato episodi simili. La scorsa estate, sempre in piazza Marina ma lungo l’isola pedonale serale, un portiere di notte aveva riconosciuto la sua bici che un cittadino straniero aveva con sé. Anche in quell’occasione l’uomo era riuscito a fermare il ciclista. In quell’occasione, ad aiutarlo, era stata la folla, ovvero le altre persone di passaggio che hanno assistito alla scena fino a quando l’intervento delle forze dell’ordine aveva riportato la calma. Non è riuscito a fermare il ladro il proprietario della bici rubata nei mesi scorsi a ridosso del nuovo museo: il malvivente aveva agito tagliando il lucchetto e impadronendosi della bici, con l’intera scena immortalata dalle telecamere della zona. Ma non è di certo una novità che in questo periodo si verificano furti di biciclette, ormai segnalati un po’ in tutta la città.

Spesso si tratta di episodi commessi da giovani che s’impadroniscono delle bici per spostarsi da una parte all’altra del lido, magari per raggiungere i locali notturni tanto che dopo essere state usate le bici vengono lasciate abbandonate ai lati delle strade. Il consiglio delle forze dell’ordine è sempre quello di denunciare il furto, anche per permettere la restituzione delle bici ai legittimi proprietari quando i ladri vengono fermati o nel caso di ritrovamenti.