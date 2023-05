JESOLO - Prima gli insulti, poi un pugno scagliato all’altezza della tempia che gli ha danneggiato gli occhiali e gonfiato un occhio. Aggredito autista Atvo da un gruppo di giovanissimi. E’ quanto accaduto sabato sera, attorno alle 19.20, lungo via Aquileia. Protagonisti del parapiglia una decina di ragazzini, con molta probabilità tutti o quasi minorenni residenti in zona, da poco saliti a bordo del bus della corsa numero 5, quella che collega Jesolo con Punta Sabbioni, all’altezza della fermata di piazza Brescia. Le criticità sono nate poco dopo, perché dal primo maggio questo bus non effettua più le fermate urbane, lasciandole alla linea urbana, ma solo quelle presenti nelle piazze.

FASI CONCITATE

Nella fermata successiva a quella di piazza Brescia, avrebbe dovuto salire un secondo gruppo di giovanissimi rimasti invece a terra, come detto per la presenza della linea urbana che effettua tutte le fermate. E sarebbe stata proprio questa la miccia che avrebbe acceso le tensioni: chi si trovava a bordo del bus avrebbe iniziato ad inveire pesantemente contro l’autista. Così, tra insulti e bestemmie, il conducente avrebbe fermato il mezzo invitando i giovani a tenere un comportamento più educato e rispettoso. Opposto il risultato ottenuto, tanto che gli insulti sarebbero solo aumentati di livello. Il tutto sotto gli occhi sgranati degli altri passeggeri. Fino a quando l’autista sarebbe riuscito a convincere i giovani a scendere dal mezzo. Ed è stato a questo punto che si sarebbe consumata la seconda parte della vicenda: uno dei giovani, prima di scendere, avrebbe infatti scagliato un pugno contro il dipendente dell’Atvo, colpito ad una tempia in modo molto energico tanto che il colpo gli avrebbe rotto gli occhiali e gonfiato un occhio. Trasferito al pronto soccorso di via Levantina, all’autista sarebbe stata riscontrata una prognosi di venti giorni. A dare l’allarme è stato lo stesso conducete: sul posto è intervenuta una Volante mentre l’autista nelle prossime ore dovrà formalizzare la querela.

LA FUGA

I ragazzini, invece, in pochi secondi sono fuggiti. Non è escluso che un aiuto ad una loro identificazione possa arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti a bordo dei mezzi ma anche dalle immagini del sistema di sorveglianza comunale: se le immagini avessero ripreso quanto successo, gli agenti potrebbero identificare l’autore dell’aggressione, che rischia anche una denuncia per interruzione di pubblico servizio, e quindi ricostruire quanto accaduto. Nessuna dichiarazione dall’Azienda, che però come accaduto anche in passato sosterrà per quanto di competenza il proprio dipendente. Anche la scorsa estate ci furono delle aggressioni contro degli autisti Atvo, tra i quali ora si sta diffondendo una certa preoccupazione per l’imminente stagione.