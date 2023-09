Padova. Tentata rapina al Caffè Pedrocchi: 30enne bloccato da due dipendenti, arrestato

PADOVA - Tenta di rapinare il Caffè Pedrocchi ma viene bloccato da due dipendenti che consegnano l'uomo ai poliziotti: arrestato un 30enne della Guinea.

Questa mattina, 21 settembre, poco dopo le 7 è arrivata la segnalazione al 113 di un ladro all'interno del caffè senza porte.

Il 30enne è entrato dall'ingresso posteriore, dove c'è il laboratorio, e si è precipitato verso il bar. Ha cercato in tutti i modi di aprire la cassa ma due dipendenti lo hanno bloccato. L'uomo ha reagito con violenza e ne è nata una colluttazione: uno dei baristi si è fatto male a un braccio. Il 30enne ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti: è stato arrestato per tentata rapina impropria. Non solo, non ha nemmeno il permesso di soggiorno.