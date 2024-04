PADOVA - L'avviso pubblico è stato diramato ieri. E ufficializza l'invito rivolto a cittadini e associazioni, affinché facciano pervenire a Palazzo Moroni una o più candidature di personalità femminili significative a cui dedicare una statua, da installare in un un luogo urbano da definire con la Sovrintendenza, che però non sarà l'Isola Memmia in Prato. Le risorse per realizzarla sono disponibili, dato che Sergio Giordani ha messo a disposizione un finanziamento di 100 mila euro. Le istanze con i nomi femminili che hanno avuto un ruolo nella vita della città dovranno essere corredate da una nota biografica e di merito non superiore a 5mila battute e le proposte verranno valutate dalla Commissione consultiva appositamente costituita: una volta chiusa la fase iniziale, quest'ultima inizierà il lavoro di scrematura, con l'obiettivo di selezionare una cinquina. Successivamente verrà avviata una seconda procedura di condivisione, rivolta a tutte le persone residenti a Padova, propedeutica alla scelta finale.

Statua di donna in Prato della Valle

Nel documento diffuso ieri dal settore guidato da Andrea Colasio, quindi, sono indicati i dettagli della procedura. «Mentre si sta definendo con la Soprintendenza la localizzazione dell'area in cui collocare la statua dedicata a una figura femminile - si legge nella nota - è intenzione del nostro assessorato aprire un dibattito pubblico sulle personalità femminili che hanno rappresentato punti di riferimento importanti nella storia politico-culturale della città. Le proposte di intitolazione dovranno pervenire entro il 30 giugno 2024 all'indirizzo mail: commissionestatue@comune.padova.it. Le candidature saranno esaminate dalla Commissione consultiva per la realizzazione e il collocamento di nuovi monumenti scultorei dedicati a figure particolarmente significative per la storia e la cultura della città di Padova e saranno oggetto di dibattito pubblico finalizzato, attraverso la massima partecipazione pubblica, a individuare la personalità femminile a cui dedicare l'opera». E l'assessore Colasio ha aggiunto: «L'ultima parola spetterà ai padovani i quali saranno "sovrani" nel decretare quella personalità di genere femminile a cui verrà dedicata la prima statua correlata a questo percorso partecipativo, pensato appunto all'insegna della più ampia condivisione possibile, sia per quanto concerne la selezione della donna a cui intitolare l'opera, sia anche per quanto riguarda la scelta dell'artista che dovrà idearla ed eseguirla».