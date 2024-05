PADOVA - Partecipare alle Olimpiadi è difficile, è impresa riservata ai più bravi. Riuscirci nell'atletica leggera è ancora più complicato perché è l'unico sport che si pratica in tutto il mondo: basta un prato, una strada qualsiasi per correre e per saltare. Silvia Sommaggio ci è andata due volte ai Giochi: nel 1996 ad Atlanta, sui 5 e sui 10 mila metri e a Sydney nel 2000 sui 10 mila. «In casa mia si respirava atletica - racconta Silvia - Mio padre Franco era stato un azzurro e primatista italiano sui 3000 siepi, faceva l'allenatore aveva anche fondato una società a Voltabarozzo che si chiamava "Atletica Città di Padova". Da bambina sentendo i suoi racconti sognavo di riuscire un giorno a disputare le Olimpiadi. Mi ricordo il tifo che facevo guardando in televisione Gabriella Dorio e Alberto Cova ai Giochi del 1984 a Los Angeles. Volevo proprio riuscire ad andarci anch'io».

Le Olimpiadi di Atlanta, il sogno diventa realtà

Il sogno si avvera nel 1996, quando Silvia viene selezionata per partecipare alle due prove più lunghe del mezzofondo, appunto i 5 e i 10 mila metri. «A livello giovanile avevo conseguito buoni risultati e nel 1992 era arrivata la prima convocazione in nazionale. In quel momento ho capito che potevo davvero sperare, mi sono detta che ce la dovevo mettere tutta. Sono stati anni di duro lavoro per migliorare le mie prestazioni, i progressi più rilevanti li ho fatti nel corso del 1994. Quando mi hanno detto che sarei stata in gara ad Atlanta, le sensazioni che ho provato sono state fortissime, belle, indimenticabili: il sogno che cullavo da bambina non era più tale, diventava realtà. A quelle Olimpiadi negli Stati Uniti, puntavo maggiormente sui 5 mila metri, ero in forma, mi sentivo bene, volevo fare bella figura. E anche se non mi sono qualificata per la finale mi posso dire soddisfatta perché tra quelle che sono rimaste fuori, avevo il secondo miglior tempo, avevo corso forte».

Le difficoltà a Sidney

Passano quattro anni, le prime Olimpiadi del nuovo millennio si disputano in Australia, a Sydney. Silvia Sommaggio è ancora presente sui 10 mila metri. «La Federazione aveva abbassato di molto i tempi minimi necessari per andare ai Giochi, è stata una faticaccia, non mi era bastato arrivare al nono posto nella finale dei 10mila metri ai campionati del mondo di Atene del 1997; per farcela ho dovuto attendere il mese di agosto, quando in Belgio sono scesa sotto il tempo limite fissato. Un "tempone", che è ancora oggi è il terzo di sempre a livello nazionale. A Sydney le Olimpiadi sono cominciate a metà settembre, tardi per le abitudini e i ritmi abituali, ci sono arrivata cotta, con tanta volontà, ma senza le energie necessarie per poter dire la mia. Ma almeno mi sono goduta la cerimonia di chiusura, una vera e grande festa». Di solito voi atleti olimpici preferite parlare della cerimonia di apertura dei Giochi. «Per motivi logistici legati al calendario delle gare in programma non ho potuto esserci né ad Atlanta né a Sydney e in America non ho partecipato nemmeno alla cerimonia di chiusura, per cui il mio ricordo è forzatamente a quella sera di Sydney. In pista eravamo in migliaia di atleti da tutto il mondo e di tutti gli sport uniti in uno stadio gremito, la gente applaudiva, è stato bellissimo ed emozionante». Come la vita nei villaggi olimpici? «Anche quella è molto interessante. Nelle mense si trova di tutto, ogni nazione ha i suoi piatti, a me piaceva variare, assaggiare cose nuove. E incontrare atleti diversi ogni giorno».

Allenatrice al Cus

Quanto si doveva allenare un'atleta come lei per poter essere e stare a quei livelli? «Nei periodi di preparazione più intensi due volte al giorno tra palestra e pista per migliorare la forza, la flessibilità, la resistenza e di mio, già da un paio d'anni prima di Sydney, ho aggiunto la meditazione attraverso shiatsu e yoga che aiutano a rilassare il corpo, ma principalmente la mente. Da qualche tempo vanno di moda i mental coach, io ho fatto da sola, ho trovato una mia strada. Sono pratiche che continuo a seguire, molto utili e salutari anche per la vita di tutti i giorni, per affrontare più serenamente i problemi della quotidianità». Una quotidianità, la sua, che continua a essere imperniata sull'atletica leggera. «Sì, faccio ancora qualche gara, niente di impegnativo, a livello amatoriale e quando mi riesce di vincere sono molto contenta perché lo spirito agonistico anche se si attenua non si perde mai. Poi quando nel 2005 è mancato mio padre, c'era la necessità di trovare una soluzione per la società di atletica di Voltabarozzo, che aveva un buon numero di tesserati. Ci è venuto incontro il Cus che di fatto ha "assorbito" tutta l'attività, proponendomi di diventare l'allenatrice. Insegnavo educazione fisica, ho lasciato tutto e ora alleno al Cus sia a Padova che a Curtarolo. Mi piace, mi trovo bene sia con gli atleti più grandi che con quelli molto piccoli, bambine e bambini». Con i quali la ricordiamo giocare e scherzare durante un meeting Città di Padova, all'Euganeo. «Sono spontanea, ma a parte questo credo sia giusto che un atleta che ha raggiunto un po' di notorietà, quando capita l'occasione sia disponibile e di esempio con i giovani».

Cosa dice ai suoi allievi quando le chiedono cosa bisogna fare per sperare di andare alle Olimpiadi? «Che devono avere infinita passione, crederci, coltivare il sogno e che tutto va, però, gestito con misura e con gioia, con tanta pazienza e con ancor più umiltà, impegnandosi ogni giorno in allenamento per migliorare».