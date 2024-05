PADOVA - Ora è scattata la caccia al complice di Fleximan. Sì, perchè Enrico Mantoan, 42 anni, non ha agito da solo, checché possa aver detto ai carabinieri, nei primi momenti successivi alla perquisizione della sua camera nel B&B Bertilla ad Ariano nel Polesine, una palazzina con piscina che si affaccia su un crocevia disperso nella campagna del Delta del Po.

A rendere evidente come Mantoan fosse in compagnia, almeno la notte del 3 gennaio, quando cadde sotto il flessibile l’autovelox di Rosolina, le immagini della videosorveglianza all’attenzione degli inquirenti: sono due le figure immortalate nei dintorni dell'apparecchio, prima che il palo venisse segato. E le forze dell’ordine sarebbero ormai già a un passo anche dal secondo uomo. Polesano, amico di Mantoan e pure lui molto vicino agli ambienti dell’estrema destra.

E per acquisire prove in tal senso, i militari hanno sequestrato, tra le altre cose trovate nel suo alloggio, il telefono del 42enne, per controllare con chi avesse interagito nelle notti in cui sono stati sabotati gli autovelox. Cinque gli episodi contestati dalla Procura: a Bosaro il 19 maggio e il 19 luglio 2023, a Corbola e Taglio di Po la sera della Vigilia di Natale del 2023 e, ultimo, quello di Rosolina il 3 gennaio.



IL PERSONAGGIO

Ex segretario provinciale di Forza Nuova a Rovigo, anima di Soccorso nazionale, un’associazione nata da una costola del movimento di estrema destra, che ha portato aiuti e soccorsi nelle località colpite da qualche sciagura, Mantoan è un no vax convinto, fedele sostenitore delle teorie antisistema, nazionalista nell’anima e grande sostenitore del Corpo dei vigili del fuoco, di cui ha fatto parte in passato. Ha più pagine Facebook perchè spesso è stato “bloccato” dal social network a causa di comportamenti che violano la netiquette. E così quando è bloccato un profilo, ne usa un altro.



SUI SOCIAL

E non mancano omaggi proprio a Fleximan, giusto nei giorni a cavallo degli episodi che gli sono stati contestati.

Nella pagina social del quarantaduenne, oltre a diversi post che testimoniano il lavoro nell’associazione di soccorso (che oltre alle missioni durante le catastrofi naturali si occupa di beneficenza e della segnalazione di quelle che vengono ritenute dal gruppo ingiustizie e inefficienze dei servizi pubblici), ecco vignette e “foto” realizzate grazie all’intelligenza artificiale che rappresentano l’”eroe col flessibile”.

È il 4 gennaio, il giorno dopo il “colpo” di Rosolina, quando pubblica la foto del velox abbattuto e commenta: “Avevamo bisogno di un eroe che ci salvasse ora, Fleximan, Veloman o Segavelox, chiunque tu sia”.

E ne sono passati 8 di giorni, l’11 gennaio, quando posta una vignetta sul “giustiziere” degli autovelox e ci aggiunge, come stato d’animo, “divertito”. Perchè, se fossero confermati i sospetti degli investigatori, dietro a quel Fleximen c’è proprio lui. Un po’ come Peter Parker che vendeva al Daily Bugle, quotidiano immaginario di New York nell'universo Marvel, le foto di se stesso, ma in versione Spiderman, così Mantoan lodava il suo alter ego segreto su Facebook.

Il 18 gennaio il 42enne riesce a trovare un collegamento tra l’”eroe” dei social e la questione Covid: “La domanda che spopola in questi giorni è perchè Fleximan è definito eroe - scrive - Perchè forse meglio un Eroe che abbatte 8 pali di ferro che eroi che hanno abbattuto 79mila anime” riferendosi ai decessi causati dal virus in pandemia.

E se la vigila di Natale i carabinieri sono convinti che Mantoan abbia messo a segno il doppio colpo, distruggendo gli apparecchi di Corbola e Taglio di Po, a Santo Stefano l’ex segretario provinciale di Forza Nuova trova il momento per scherzare: “Se son rose fioriranno, se son velox... Taglieranno».

Forse convinto di averla fatta ormai franca, il presunto Fleximan polesano diventa particolarmente audace il 24 gennaio, quando pubblica un video ironico sul “giustiziere” e si rivolge all'autorità giudiziaria: “Procuratore, non essere in-flessibile”. Chissà se non fosse un vero auspicio visto che, come dice il detto “burlando si dice il vero”.