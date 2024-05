PADOVA - Simone Pillitteri si ammala di Dengue in Indonesia e finisce in ospedale. Da ieri, infatti, il consigliere della lista Giordani che, da un po' di tempo, passa alcuni mesi dell'anno nello stato asiatico è ricoverato in ospedale a causa della Dengue.

«Dopo tre giorni di febbre a 40, stamattina ho pensato bene di venire nella clinica presente qui nell'isoletta - ha raccontato ieri pomeriggio Pillitteri - mi hanno attaccato subito una flebo e fatto gli esami del sangue. Sono risultato positivo alla Dengue. Adesso sono ricoverato e domattina mi rifanno gli esami. Se i valori della trombosi dovessero abbassarsi troppo, mi montano in elicottero e mi portano nel super ospedale di Bali, sarebbe il mio primo volo in elicottero - ha detto ancora l'esponente giordaniano che pare non aver perso il buonumore - Al momento l'esperienza con la sanità locale è positiva, sono tutti gentili, super professionali e sempre sorridenti». Insomma, nonostante tutto, il presidente della commissione Servizi sociali pare mantenere un certo ottimismo.

Infezioni legate a questo virus si sono registrate in un recente passato anche nel padovano. Lo scorso luglio ad essere contagiato è stato un giovane residente a Teolo di rientro da un viaggio in Thailandia, dove si presume abbia contratto la malattia. Di origine virale, la Dengue è causata da quattro virus molto simili ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta.



Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri - si spiega nel sito dell'Istituto superiore di Sanità - la Dengue è conosciuta da oltre due secoli, ed è particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali di Africa, Sudest asiatico e Cina, India, Medioriente, America latina e centrale, Australia e diverse zone del Pacifico. Negli ultimi decenni, la diffusione della Dengue è aumentata in molte regioni tropicali.

Nei paesi dell'emisfero nord, in particolare in Europa, costituisce un pericolo in un'ottica di salute globale, dato che si manifesta soprattutto come malattia di importazione, il cui incremento è dovuto all'aumentata frequenza di spostamenti di merci e di persone.