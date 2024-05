VILLAFRANCA - Giacomo Friso, il 33enne accusato dell’omicidio di Michael Boschetto, resta in carcere. Il Tribunale del Riesame ha infatti rigettato l’istanza presentata dai suoi avvocati, Cesare Vanzetti ed Enrico Cogo, nei confronti della misura applicatagli dopo l’arresto avvenuto la mattina del 27 aprile, giorno del delitto di cui è reo confesso. La Procura, rappresentata dal sostituto procuratore Benedetto Roberti, contesta l’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Elemento rafforzato dalla ricostruzione redatta dal Nucleo investigativo dell’Arma circa le fasi dell’aggressione ai danni della vittima 31enne, sostenendo che sarebbe avvenuta in due fasi distinte, a un’ora l’una dall’altra, e per motivi futili.

IL PREGRESSO

Il primo contatto tra Friso e Boschetto (vicini di casa che si conoscevano dall’infanzia e che avevano screzi da anni) sarebbe avvenuto alle 4.42 del 27 aprile, mentre l’accoltellamento risalirebbe con certezza ai venti minuti tra le 5.38 e le 6. Dati e orari corroborati da testimonianze e accertamenti tecnici, che – attraverso le dichiarazioni dello stesso indagato – farebbero anche emergere una nuova ipotesi sul movente: rancori vecchi di anni e mai sopiti, sì, ma non tanto legati al mondo degli stupefacenti quanto a un senso di imbarazzo e inferiorità provato dal Friso ragazzino. Un sentimento di vendetta covato nel tempo e probabilmente acuito dalla ricaduta nell’abuso di alcol e cocaina che Friso ha ammesso e che i test tossicologici hanno confermato.

Gli inquirenti stanno ricostruendo anche i giorni precedenti il delitto, nei quali Friso ha vissuto una spirale distruttiva profonda. Allontanatosi all’alba del 15 aprile dalla comunità di recupero dove si era ricoverato due anni prima (e dove risultava apatico e asociale ma mai aggressivo), per quasi una settimana ha vagabondato tra casa degli zii (i suoi unici parenti), Este e Padova. Poi, tra il 23 aprile e la mattina del delitto, tre gravi episodi, con una denuncia a Camisano Vicentino per aver creato problemi in un bar e due aggressioni la notte tra il 24 e il 25 al bar Baraonda di Villafranca, verso due amici d’infanzia con modalità tetramente simili a quelle poi usate nei confronti di Boschetto. Uno lo ha minacciato con un coltello (poi sequestrato e appartenente allo stesso set di quello usato per l’omicidio) e l’altro lo ha preso per il collo, gettandolo a terra e salendogli sopra a cavalcioni (come avrebbe fatto anche con la vittima).

LE FASI

Il delitto, come detto, si sarebbe sviluppato in due fasi, ricostruite dagli inquirenti nonostante Friso abbia rilasciato almeno quattro versioni diverse, pur ammettendo sempre la paternità dell’omicidio. Alle 4.42 avrebbe bussato alla porta di casa di Boschetto al civico 4 di via Gomiero, scagliandovi addosso la ruota posteriore della sua bicicletta, come testimoniato da alcuni residenti e dai segni trovati sulla porta e sulla ruota stessa. Boschetto si è svegliato e tra i due è nata una discussione degenerata in pestaggio, come dimostrano le ferite sul volto di Friso. Poi entrambi sarebbero rincasati: Boschetto riaddormentandosi e Friso riponendo la ruota e tamponandosi le ferite, essendo state trovate tracce di sangue in varie parti di casa.

Alle 5 testimoni lo hanno sentito ascoltare musica, schiacciare lattine e gettare bottiglie di vetro: in casa non verrà trovato cibo, ma oltre una decina tra lattine e bottiglie di birra ad alto grado alcolico, parte delle quali schiacciate. In quel momento Michael è vivo: lo dimostra il vocale inviato alla fidanzata alle 5.38 in cui appariva assonato e tranquillo. Fidanzata che, alle 6, lo troverà esanime e sanguinante nel giardino sul retro di casa. Lì, in quel lasso di tempo, sarebbe avvenuto l’accoltellamento. Friso sarebbe tornato da Boschetto armato di coltello e calzando dei guanti e lo avrebbe sorpreso in giardino dove stava per accendersi una sigaretta. Gli avrebbe sferrato le coltellate, almeno quattro, che lo hanno ferito alla guancia, al naso e, quella fatale che gli ha perforato un polmone, all’emitorace sinistro. Il 31enne ha provato a difendersi, come testimoniano i tagli alle mani. Friso è poi rientrato in casa, scappando quando alle 6.15 sono arrivati ambulanza e carabinieri, fino a venire bloccato da un poliziotto vicino di casa. Negli stessi minuti in cui Boschetto veniva dichiarato morto.

Per la pubblica accusa Friso ha volontariamente ucciso, premeditando il gesto. Nonostante l’istanza presentata al Riesame, il 33enne per il momento resta dunque nel carcere Due Palazzi.