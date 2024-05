TREVISO - La dengue è arrivata anche nella Marca: 3 pazienti ricoverati nell'ultimo mese e 10 casi da inizio anno. Si tratta di viaggiatori internazionali di rientro da soggiorni all'estero con febbre alta, dolori alle ossa, mal di testa acuto, irritazione alla pelle e agli occhi. I sintomi sono causati dalla puntura di una zanzara infetta.

Il virus sta dilagando soprattutto in Sud America, Asia e Africa. Ma ha raggiunto anche Treviso: gli ultimi due casi sono marito e moglie di mezza età, che si sono ammalati dopo un viaggio in Brasile e sono stati di recente dimessi dopo il ricovero nel reparto Malattie Infettive del Ca' Foncello. Cresce, dunque, l'allarme dell'Ulss 2: l'azienda sanitaria ha iniziato a distribuire i kit rapidi per il test.