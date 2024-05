PADOVA - Michele Galizia, coltiva una passione che nel tempo lo ha portato a diventare uno degli esperti più stimati nel campo dell’orologeria. Ma è stato anche un ingegnere edile che ha lavorato molto per la Protezione Civile. Ora la tramanda da un negozio che da oltre cento anni è sempre stato di un orologiaio.



Che cosa cerca un appassionato di orologi?

«L’appassionato cerca l’orologio che gli trasmette una emozione o che gli fa rivivere dei ricordi belli e importanti. Quelli vintage hanno il sapore... Sarà il fatto che sono arrivati fin qui, che sono stati regalati in momenti importanti, che sono stati costruiti con una tecnica ineguagliabile, o che ricordano imprese leggendarie, ma hanno qualcosa che quelli attuali non hanno. Il tempo è passione, bisogna solo amarlo».



E a lei com’è nata la passione?

«Avevo 10 anni e per la prima comunione, come da tradizione, il mio padrino mi aveva regalato un orologio da polso (Rewel una marca sconosciuta e economica). Il giorno dopo a scuola il mio compagno di banco, aveva al polso un bellissimo Longines in oro, ricevuto per la prima comunione. Eravamo seduti in banchi a due posti e per tutta la mattina non ho fatto altro che ammirare quel meraviglioso orologio».



Deve averla colpita parecchio quel pezzo visto che lei oggi è uno dei maggiori esperti Longines, al punto che la Casa madre espone nel suo museo in Svizzera un raro esemplare che lei ha donato... «Ho la passione degli orologi fin da ragazzo. Ma la considero la mia seconda passione, in quanto, come ingegnere, la prima resta l’edilizia. Ricorderò sempre quando il maestro in quinta elementare mi chiese cosa avrei voluto fare da grande e gli risposi senza esitazione: l’ingegnere, quello che fa le case. L’odore dell’intonaco fresco per me è inebriante come il vento per i surfisti. Ho portato avanti in parallelo queste due passioni per molti anni fino al 2017 quando mi sono ritirato dall’edilizia per dedicarmi esclusivamente agli orologi».



Ma è vero che la si può soddisfare con poche centinaia di euro fino a un limite sconosciuto?

«Sì. Ogni orologio, a prescindere dal costo, può trasmettere un’emozione e darci un grande piacere nell’indossarlo. Purtroppo in tempi in cui l’importante è apparire, è molto diffuso il binomio: orologio costoso, uguale orologio bello. Le dirò che alcuni orologi contemporanei dal costo altissimo non li vorrei neanche regalati».



Ci racconta un aneddoto curioso su qualche cliente con esigenze particolari?

«Un cliente aveva esordito dicendo che non conosceva il mondo degli orologi vintage e che abitualmente usava uno smartwatch. Gli risposi che lo smartwatch per alcune persone può essere sicuramente uno strumento utile e comodo che tra le varie funzionalità ha anche quella di indicare l’ora. L’orologio vintage invece indica l’ora ma soprattutto trasmette un’emozione. Da allora periodicamente passa a trovarmi».

Un episodio legato alla riparazione degli orologi?

«Un cliente ha portato un vecchio orologio di suo padre, regalo di sua madre per il matrimonio, poi abbandonato nel cassetto da decenni perché non funzionante. Voleva ridarlo restaurato e funzionante al genitore per i suoi 80 anni. Per noi restaurare quell’orologio è stato anche un po’ partecipare a quella festa di famiglia».



Dovendo consigliare un acquisto su che cosa punterebbe?

«Semplice. Sempre sull’orologio che ci colpisce, che ci emoziona. Oggi si parla molto degli orologi come beni di investimento. Alcuni modelli di alcuni marchi famosi hanno avuto una rivalutazione importante nel medio e lungo periodo. Ma nel medio e lungo periodo anche gli orologi di marchi meno famosi hanno avuto la loro rivalutazione».



Più investimento o più piacere?

«Il mio consiglio è di acquistare un orologio vintage che ci piace e che ci emoziona. L’importante è che sia in ottime condizioni. Poi che si rivaluti poco o tanto negli anni non sarà importante , perché lo abbiamo acquistato per il piacere di possederlo e per la gioia di tramandarlo».



Ha raccolto in un libro gli orologi militari più famosi...

«Sì, contiene le schede tecniche e storiche di 274 orologi militari da polso, di 30 nazioni dei 5 continenti, con 1030 foto del fronte, del retro e dell’interno degli orologi e una scheda tecnica. Anche le importanti Case d’Asta Christie’s e Meeting Art lo hanno citato nella scheda di orologi militari in asta».



Il suo negozio data 1920, racconti....

«Nel 2017 ho rilevato la storica orologeria Fabris, presente dal 1964. A sua volta Flavio Fabris l’aveva rilevata dal precedente orologiaio Angelo Restello, che aveva iniziato in quella sede l’attività di orologiaio poco dopo il 1920, subito dopo la prima guerra mondiale. Continuo una tradizione di orologeria secolare, affiancata da una libreria con i più importanti manuali del settore, consultabili anche sul posto dai clienti. E ovviamente c’è un laboratorio per le riparazioni».