Attentato incendiario al capo ufficio tecnico del Comune: distrutte due auto, danneggiata la villa

VIGONZA - Attentato incendiario nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio a casa del capo ufficio tecnico del comune di Vigonza, Enzo Ferrara. L'allarme ai numeri d'emergenza è scattato attorno alle 3. Ignoti si sono portati in via Rigato a Vigonza, dopo aver scavalcato la recinzione della villa dove oltre al professionista e alla moglie vivono anche i suoceri, con del liquido infiammabile, hanno provocato un incendio che ha interessato la Bmw del capo ufficio tecnico e la Renault Clio della moglie.

Il calore provocato dal rogo oltre a distruggere le due auto ha provocato danni anche all'ambitazione. Le fiamme hanno svegliato nel cuore della notte i residenti che hanno subito richiesto l'intervento dei soccorritori.

Sul posto si sono portati più mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri. L'attività dei pompieri è andata avanti per diverse ore, poi l'area è stata messa in sicurezza. Ancora in via di quantificazione l'ammontare dei danni. I militari dell'Arma della stazione di Pionca di Vigonza e del Nucleo investigativo di Padova, sono chiamati adesso a fare chiarezza sull'accaduto al fine di assicurare alla giustizia gli attentatori. Il professionista oggetto dell'attentato è stato a lungo sentito in caserma per cercare di raccogliere spunti investigativi indispensabili per risalire ai colpevoli. Al momento per ovvi motivi non viene esclusa alcuna ipotesi. A scopo precauzionale nella notte è stata allertata anche la centrale operativa del Suem 118, ma nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso. In tempo reale è venuto a conoscenza del grave episodio di cronaca il sindaco di Vigonza Gian Maria Boscaro che nella mattinata odierna ha avuto un confronto con il prefetto di Padova per capirne di più su questa inquietante vicenda. Capitolo indagini, infine, la villa del professionista non sarebbe dotata di videosorveglianza e anche la zona di via Rigato a Vigonza dove sorge l'abitazione, in piena campagna, non avrebbe in dotazione occhi elettrici comunali.